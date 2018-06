Wallisellen (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591 -



Die Matur oder den Lehrabschluss in der Tasche - und endlich auf

eigenen Füssen stehen. Viele zieht es erst einmal in WG's. Weil es

Spass macht. Und weil die Kosten für die Miete, das Netflix- oder

Spotify-Abonnement untereinander geteilt werden können. Und jetzt

auch die Versicherung. Mit splitsurance lanciert die Allianz Suisse

eine innovative Versicherungslösung speziell für WG's. Je mehr sich

daran beteiligen, desto günstiger wird es. Splitsurance ist speziell

auf die Bedürfnisse von WG's zugeschnitten und hilft sogar, wenn

Fragen zur Miete auftauchen, Schäden untereinander auftreten oder der

unverzichtbare Laptop zu Bruch geht. Splitsurance ist dabei ganz

einfach: Monatlich zahlbar, jederzeit kündbar und voll digital.

Eingereicht hatten die Idee Allianz-Mitarbeitende im Rahmen einer

Innovationsveranstaltung, umgesetzt wurde das Projekt in nur wenigen

Monaten.



Jährlich schliessen rund 70'000 junge Menschen in der Schweiz ihre

Lehre ab, mehr als 40'000 beginnen ein Studium. Der Weg aus dem

Elternhaus führt für viele erst einmal in eine Wohngemeinschaft. Weil

es Spass macht und weil sich damit auch Kosten sparen lassen. Allein

in Zürich lebt fast die Hälfte der Studenten in einer WG, schweizweit

mehr als 25 Prozent. Und noch eines haben die jungen Erwachsenen

gemeinsam: einer Allianz-Befragung zufolge sind 70 Prozent nicht im

Bild über ihre eigene Versicherungssituation - darum haben sich ja

früher die Eltern gekümmert.



Fokus auf das Wesentliche



Mit splitsurance bietet die Allianz Suisse eine

Versicherungslösung die speziell auf die Bedürfnisse der jungen

Erwachsenen zugeschnittenen ist. Diese umfasst eine solide und für

WG's optimierte Privathaftpflichtversicherung. Gedeckt sind damit

auch Schäden, die durch im gleichen Haushalt lebende Personen

verursacht werden. Sollte also mal etwas untereinander kaputt gehen,

ist dies nun auch kein Problem mehr. Das erhält den WG-Frieden.

Ebenfalls inklusive ist eine kostenlose telefonische Rechtsberatung.

Denn Befragungen haben gezeigt, dass insbesondere mietrechtliche

Fragen bei WG's vorkommen können. Etwa dann, wenn die Miete erhöht

wird. Eine komplette Hausratversicherung ist für Studentinnen und

Studenten in der Regel eher zu umfassend. Die Möbel sind oft günstig

oder bereits vom Vormieter übernommen. Und auch sonst besitzen junge

Erwachsene oft nur wenige wertvolle Dinge, auf die sie aber selten

verzichten können. Mit splitsurance lassen sich daher bis zu drei

"Lieblingsgegenstände" wie Laptop, Handy oder Velo versichern. Deren

Wert kann manchmal höher sein als die Wohnungsausstattung. Diese

Lieblingsgegenstände sind rundum versichert, etwa gegen Verlust oder

unabsichtliches Fallenlassen.



Zudem können bei splitsurance die Kosten für die Versicherung

unter den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern geteilt werden - je mehr

sich daran beteiligen, desto günstiger wird es. Bei einem

5-Personen-Haushalt beispielsweise sinken die Kosten pro Kopf auf nur

noch CHF 9,90 pro Monat. Bei einer monatlichen Prämie von CHF 17,90

lohnt sich splitsurance aber auch für eine Einzelperson. Splitsurance

ist dabei dank monatlicher Kündigungsfrist genau so flexibel wie

junge Erwachsene selbst. Der Abschluss der Versicherungspolice

erfolgt Online oder über das Smartphone via www.splitsurance.ch.

"Gerade junge Menschen beschäftigen sich nur selten mit

Versicherungsfragen. Splitsurance ist deshalb für uns ein ideales

Einstiegsprodukt für eine Zielgruppe, die mit dem Selbstverständnis

der Sharing Economy aufwächst. Wir stellen damit unter Beweis, dass

wir auch in der digitalen Welt ansprechende Lösungen anbieten und

startklar für die Zukunft sind", sagt Thomas Wegmann, Leiter

Marktmanagement der Allianz Suisse.



In kurzer Zeit von der Idee zum Produkt



Hervorgegangen ist splitsurance als Siegeridee des jährlich

stattfindenden "BizJam", einer Innovationsveranstaltung der Allianz

Suisse für Mitarbeitende. Das erfolgreiche Siegerteam hat zahlreiche

Interviews mit Studenten, Trainees und Lehrabgängern geführt, um mit

dem Produkt am Puls der Zeit und nah an den Kundinnen und Kunden zu

sein. Von der Idee zum fertigen Produkt dauerte es dann nur wenige

Monate. "Es macht mich stolz, dass unsere Mitarbeitenden frischen

Geist ins Unternehmen bringen und wir ihre Ideen so schnell umsetzen

konnten. Das ist die Basis für unseren Erfolg in einer sich immer

rascher verändernden, digitalen Welt", betont Stefan Hemp, Leiter

Digital Transformation der Allianz Suisse.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall, Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch