- Suite&Co-Umfrage: Unter der ehemaligen First Lady würden die Deutschen am liebsten arbeiten, danach folgt Tesla-Chef Elon Musk - Persönlichkeit ist wichtiger als Prestige - dm-Chef für 14 Prozent erstrebenswert



Den Chef kann man sich nicht aussuchen - und wenn doch? Laut einer Umfrage des Start-ups Suite&Co würden die Deutschen, könnten sie sich für einen Chef entscheiden, am liebsten für Michelle Obama arbeiten. Die ehemalige First Lady und intelligente Harvard-Absolventin wäre laut einer Befragung für 35 Prozent erste Wahl. Auf Platz zwei mit 20 Prozent folgt der ebenso leidenschaftliche wie visionäre aber auch launig bis cholerische Tesla- und SpaceX-Gründer, Elon Musk. Der Gründer des dm-Drogeriemarktes Götz Werner, der als Anthroposoph und menschlicher Firmenlenker auf Augenhöhe gilt, käme für gut 14 Prozent in Frage. Die Befragung hat Suite&Co unter mehr als 800 Fachkräften durch den renommierten Anbieter respondi aus Köln im Frühjahr 2018 durchführen lassen.



"Jeder dritte Befragte würde für Michelle Obama und jeder Fünfte für Elon Musk tätig sein wollen. Das Ergebnis zeigt, dass das Charisma eines Chefs mitentscheidet", sagt Lisa Mellinghoff, Mitgründerin des Start-ups Suite&Co. Charakter, Souveränität oder auch Haltung sind demnach Qualitäten, die Arbeitnehmer an Führungspersonal schätzen. Aus Deutschland konnte Götz Werner Chef der dm-Drogeriemarktkette überzeugen. 120 von 873 Befragten würden gern für ihn arbeiten. Weniger beliebt waren hingegen Siemensboss Joe Kaeser und Vogue-Chefin Anna Wintour. Letztere hatte nicht nur durch den Film "Der Teufel trägt Prada" das Bewusstsein für die wichtige Vorbildfunktion von Führungspersönlichkeiten geschärft.



Die Studie erlaubte auch die Angabe eigener Wünsche. Viele Befragte, die von dieser Option gebraucht machten, gaben an, selbst ihr liebster Chef zu sein. Zudem nannten sie Facebook-Founder Mark Zuckerberg, Microsoft-Erfinder Bill Gates oder FC Bayern München-Präsident Uli Hoeneß als Führungspersonen, unter und mit denen sie gern arbeiten würden. Suite&Co unterstützt Unternehmen, Top-Kräfte für sich zu gewinnen, indem sie bei berufsbedingten Wohnortswechseln den privaten Wohnraum und Lebensmittelpunkt gestalten.



Für welchen Chef/ für welche Chefin würden Sie gerne arbeiten?



- Michelle Obama - 35% - Elon Musk - 20 % - Götz Werner - 14 % - Richard Branson - 6 % - Christian Linder - 6% - Joe Kaeser - 5 % - Anna Wintour - 1% - Sonstiges - 13 %



Über Suite&Co



Suite&Co bietet einen neuen Weg in der Rekrutierung von Führungspersonal. Dabei unterstützt das Team von Lisa Mellinghoff und Viktor Gilz Unternehmen, Top-Führungskräfte für sich zu gewinnen, indem sie "Innenarchitektur" als attraktiven Unternehmensbonus anbieten. Fach- und Führungskräfte werden während eines berufsbedingten Wohnortswechsels von Suite&Co ab der ersten Minute voll betreut, wobei auf der Schaffung eines idealen und individuell passenden Lebensumfeldes das Hauptaugenmerk liegt. Diese innovative Personalpolitik dient zur Gewinnung und Loyalisierung von Führungskräften.



