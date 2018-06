Zürich / Darmstadt - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat heute bekannt gegeben, dass sie vom IoT-Spezialisten und Marktforscher MachNation mit Cumulocity IoT in der Studie "2018 IoT Device Management ScoreCard (June 2018)" als führender Anbieter eingeordnet wird. Für die Studie untersuchte MachNation 17 international tätige IoT-Anbieter.

Bernd Gross, Senior Vice President, IoT and Cloud bei der Software AG sagte: "IoT-Device-Management ist eine der komplexesten Komponenten einer IoT-Architektur und eine der zentralen Komponenten von IoT-Implementierungen. Cumulocity IoT ist insofern einzigartig, als es Unternehmen in die Lage versetzt, mit kleinen, cloudbasierten IoT-Projekten zu beginnen. Basierend auf der in diesen Projekten gesammelten Erfahrung erstellen sie dann IoT-Plattformen und -Services, die mühelos mit der weiteren Entwicklung Schritt halten können. Das haben mittlerweile einige Firmen erkannt und ihr IoT-Device-Management auf Cumulocity IoT umgestellt. Dank Cumulocity IoT halten Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung der IoT-Services die optimale Balance zwischen Risiko und Zielen und bestimmen das Tempo und die Richtung selbst."

Device-Management mit Cumulocity IoT ist geräteunabhängig und eignet sich für jedes Unternehmen, das Gateway-Devices, Maschinen und Edge-Plattformen der Hersteller smarter Devices, andere Unternehmen und Anbieter von Telekomdiensten anbinden muss. Die Plattform kann nur zehn, aber auch Millionen von Assets authentifizieren, bereitstellen, konfigurieren, überwachen und pflegen. Device-Management mit Cumulocity IoT bietet unter anderem folgende Möglichkeiten: Asset-Provisioning, Firmware-Upgrade, Sicherheits-Patching, Alarme und Reports zu speziellen Kennzahlen für die implementierten IoT-Assets. Typische Assets sind beispielsweise IoT-Gateways, nachgerüstete und neue industrielle Anlagen und entsprechende Geräte.

Laut der MachNation-Studie "ist das Angebot der Software AG für das wachsende Ökosystem des IoT-Device-Managements besonders leistungsfähig. Das führt MachNation zurück auf die exzellenten Device-Management-Funktionen, erweiterbaren Device-Management-Dashboard-Funktionen und die LWM2M-Unterstützung."

Dima Tokar, Mitgründer und Head of Research bei MachNation, merkte an: "Unternehmen sollten ihr IoT-Device-Management an folgenden Kriterien messen: robuste Integration der Vielzahl von Gerätetypen, Qualität der Lifecycle-Management-Funktionen, Plausibilität und Robustheit der Architektur und des Sicherheitskonzepts und Zukunftsfähigkeit der Geschäftsstrategie. Anhand dieser Kriterien stellen Unternehmen sicher, dass sie sich für ein erstklassiges IoT-Device-Management entscheiden. Mit der Entscheidung für das richtige Device-Management schaffen Unternehmen die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg ihrer IoT-Lösung."

Device-Lifecycle-Management

Cumulocity IoT der Software AG beinhaltet Device-Onboarding und -Sunsetting, Device-Wartung sowie Ferndiagnostik. Ausserdem bietet Cumulocity ...

