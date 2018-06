Ein wesentlicher Grund waren die chaotischen Regierungsverhandlungen in Italien zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega gewesen. Diese hatten Sorgen geweckt, die Koalition könnte einen Austritt aus dem Euro in Erwägung ziehen. Doch diese Befürchtung wurde am Wochenende zerstreut, sodass sich die Märkte wieder beruhigen und eine Erholungsbewegung einleiten konnten.

Italiensorgen noch nicht vom Tisch

Beim DAX-Index setzte sich das deutsche Geldhaus entsprechend an die Spitze und gibt derzeit den Ton an. Der zweite Grund für steigende Kurse bei der Commerzbank liegt an einer Kaufempfehlung der HSBC-Bank. Hierdurch konnte das Papier zu Beginn dieser Woche ein frisches Verlaufshoch markieren, allerdings befindet sich der Wert nach wie vor in seinem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Januar dieses Jahres. Erst wenn dieser Widerstand gebrochen ...

