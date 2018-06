Themen heute:

Kia stellt WM-Flotte: 424 Fahrzeuge für Spieler und Offizielle /// Kfz-Schutzbriefe und Automobilclubs: Pannenhilfe ab 19,50 Euro jährlich

1.

Das Fußballfieber steigt, der deutsche WM-Kader ist nominiert, und auch die Fahrzeugflotte für das Turnier steht bereit: Zum Transport von Spielern, Schiedsrichtern, Offiziellen und Delegierten stellt Kia der FIFA Fußballweltmeisterschaft in Russland insgesamt 424 Fahrzeuge zur Verfügung.

Der koreanische Hersteller ist seit über zehn Jahren Automobilpartner des Weltfußballverbands. Offiziell übergeben wurde die Kia-Flotte jetzt vor dem Moskauer Luschniki-Stadion, wo zur Eröffnung der WM am 14. Juni Russland gegen Saudi-Arabien antritt und wo auch die deutsche Nationalmannschaft am 17. Juni ihr Auftaktspiel gegen Mexiko bestreitet. Das größte Fußballstadion Russlands ist zudem der Schauplatz des WM-Finales am 15. Juli. Kia hat seine Turnierflotte aus sechs Modellen zusammengestellt: der Luxuslimousine Quoris, den SUVs Mohave, Sorento und Sportage, dem Kompaktwagen Ceed und dem Kleinwagen Rio (Quoris und Mohave in Deutschland nicht erhältlich).

Wie schon bei früheren Turnieren hat Kia im Vorfeld der WM verschiedene Aktionen gestartet, um Fußballfans besondere Erlebnisse zu ermöglichen. So wird in 30 Ländern das Kia-Gewinnspiel "Lucky Drive to Russia" veranstaltet. Wer bis zum Start der Weltmeisterschaft ein teilnehmendes Autohaus besucht, erhält mit dieser Aktion die Chance, Tickets für ein WM-Spiel zu gewinnen. Mit einem weltweiten Gewinnspiel wurden zudem die 64 offiziellen Ballkinder ermittelt, die jeweils unmittelbar vor dem Anstoß einer WM-Partie den Spielball aufs Feld bringen.

2.

Ein Kfz-Schutzbrief oder die Mitgliedschaft in einem Automobilclub garantieren Hilfe bei einer Panne oder einem Autounfall. Der Anbietervergleich lohnt sich laut CHECK24:

Ein junger Fahrer, der sich für europaweiten Schutz entscheidet, spart exemplarisch bis zu 77 Prozent der Beitragskosten. Die Absicherung kostet beim günstigsten Anbieter 19,50 Euro jährlich, beim teuersten 84 Euro.

Eine Familie versichert sich europaweit ab 55 Euro pro Jahr. Beim teuersten Anbieter werden 134 Euro fällig - eine Differenz von 79 Euro bzw. 59 Prozent. Verbraucher sollten auch die Zusatzleistungen vergleichen, um den passenden Tarif zu finden. Neben fahrzeugbezogenen Leistungen wie der Pannen- und Unfallhilfe, dem Abschleppen des Fahrzeugs oder dem Bereitstellen eines Ersatzwagens, bieten viele Tarife auch personenbezogene Leistungen an. Dazu gehören beispielsweise der Rücktransport im Krankheitsfall oder die Kostenübernahme bei Abbruch der Reise.

