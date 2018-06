Hannover - Die Cebit ist am Montag ist mit einem vollkommen umgekrempelten Gesamtkonzept an den Start gegangen. In der Branche wird mit Spannung erwartet, ob der neue Ansatz für die einst weltgrösste Computerschau aufgeht. Die Expo wird von einem Konferenzprogramm und einem Festival samt Popkonzerten begleitet und will ein deutlich jüngeres Publikum ansprechen als bisher.

Die Deutsche Messe zeigte sich zum Auftakt vom Erfolg überzeugt. Auch die Cebit-Veranstaltungen der letzten drei Jahre seien jeweils erfolgreich gewesen, betonte Oliver Frese, Vorstandsmitglied der Deutschen Messe, am Montag in Hannover. Man habe jedoch die jungen Leute nicht mehr erreichen können. "Dies Zielgruppe erwartet andere Formate als eine traditionelle Messe." Das werde die Cebit nun ab diesem Jahr bieten.

Die neue Cebit solle "gelebte digitale Transformation" sein, sagte Frese. "Das digitale Heute verstehen, das Digitales Morgen entdecken" - darum gehe es in dieser Woche auf dem Messegelände. "Die Industrie ist diesen Weg begeistert mitgegangen." Während Microsoft als langjähriger Aussteller in diesem Jahr nicht dabei ist und auch die Telekom ihren Auftritt merklich reduziert hat, konnten die Veranstalter neue Kunden wie Facebook oder Oracle gewinnen. Insgesamt werden rund 2800 Aussteller erwartet.

Intel zeigt etwa das erste bemannte Flugtaxi Volocopter ...

