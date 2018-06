Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Industrie überraschend schwach im April

Die britische Industrieproduktion hat im April einen heftigen Einbruch erlitten, was darauf hindeutet, dass sich die Konjunkturschwäche zu Jahresbeginn im zweiten Quartal fortsetzt. Es könnten auch Zweifel aufkommen, ob die Bank of England den Leitzins in diesem Jahr tatsächlich anheben wird. Wie die Statistikbehörde mitteilte, sank die Industrieproduktion um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Türkische Wirtschaft wächst im ersten Quartal kräftig

Die türkische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2018 die Erwartungen übertroffen. Wie die Statistikbehörde berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 7,0 Prozent vorhergesagt.

Chinas Automarkt wächst im Mai um fast 10 Prozent

Der chinesische Automarkt ist im Mai kräftig gewachsen. Die Absätze kletterten um 9,6 Prozent auf 2,29 Millionen Fahrzeuge, wie die chinesische Herstellervereinigung CAAM mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag das Wachstum im größten Automarkt der Welt bei 5,7 Prozent. Insgesamt wurden 11,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Einen starken Anstieg verzeichneten im Mai die Elektroautos, die von Subventionen profitierten.

Trump rechnet mit "sehr gutem" Ausgang des Gipfels mit Kim

Vor dem historischen Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäußert. "Ich denke, es wird sehr gut laufen", sagte Trump bei einem Arbeitsessen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong. Der Gipfel mit Kim findet in dem asiatischen Stadtstaat statt. Zuvor hatte Trump bereits aus seiner Präsidentenmaschine über den Kurzbotschaftendienst Twitter seine "Aufregung" kund getan.

Pompeo: USA zu beispiellosen Sicherheitsgarantien für Pjöngjang bereit

Vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben die USA "beispiellose" Sicherheitsgarantien für Pjöngjang in Aussicht gestellt. Die USA seien zu solchen Garantien bereit, wenn Nordkorea einer "vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung" zustimme, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Singapur. Die Vorbereitungen für das Treffen am Dienstag kommen seinen Angaben zufolge schneller voran als erwartet.

Altmaier sieht noch Chance auf Einigung mit den USA

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht auch nach dem Eklat zum G7-Gipfel in Kanada noch eine Chance auf eine Einigung im Handelskonflikt mit den USA. Nach dem Eklat sei "eine Einigung zumindest kurzfristig nicht in Sicht", konstatierte Altmaier im Deutschlandfunk. "Endgültig ist in der internationalen Politik wenig", betonte er aber. Wichtig sei, dass die Europäer weiter geschlossen agierten und deutlich machten, dass sie "nur zu fairen und zu rechtmäßigen Vereinbarungen bereit" seien. "Dann ist eine Win-win-Situation immer noch möglich."

Deutsche befürchten schlechtere wirtschaftliche Verhältnisse

Die Deutschen sehen angesichts der Spannungen mit den USA und der Unsicherheit in Italien mit wachsendem Pessimismus auf die wirtschaftliche Entwicklung. Im RTL/n-tv-Trendbarometer äußerten 43 Prozent der Bundesbürger die Befürchtung, dass "die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland sich in den kommenden Jahren verschlechtern werden" - ein Zuwachs um 17 Prozentpunkten seit Januar.

Commerzbank befürchtet nach Eklat weitere Zölle

Die Commerzbank befürchtet eine Verschärfung des Handelskonflikts und weitere Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trump die bereits gegebene Zustimmung zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels zurückgezogen hat. "Die regelbasierte Weltwirtschaftsordnung der Nachkriegszeit wird weiter untergraben, was ein Risiko für exportorientierte Länder wie Deutschland bedeutet und auch für die USA selbst nicht ohne Folgen bleiben dürfte", kalkuliert Ökonom Bernd Weidensteiner.

Rechte Parteien verbuchen Gewinne bei Kommunalwahlen in Italien

Die von der fremdenfeindlichen Lega angeführte Koalition rechter Parteien in Italien hat bei Kommunalwahlen einen erneuten Wahlerfolg erzielt. Insgesamt 6,7 Millionen Wahlberechtigte waren am Wochenende aufgerufen, in 760 Städten und zwei der 15 Bezirke Roms ihre Stimmen abzugeben. Rechte Kandidaten gewannen unter anderem die Bürgermeisterwahl in den wichtigen Städten Catania und Vicenza, die beide zuletzt von Sozialdemokraten der ehemaligen Regierungspartei PD regiert wurden.

Mehrere arabische Länder stützen Jordanien mit Milliarden-Darlehen

Das unter einer Wirtschaftskrise leidende Jordanien erhält nun auch finanzielle Hilfe von mehreren arabischen Ländern. Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate boten der Regierung in Amman 2,5 Milliarden Dollar zur Stützung der Staatskasse an, wie die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA berichtete. Das Hilfspaket wurde auf einem Vier-Länder-Gipfel unter Leitung des saudi-arabischen Königs Salman geschnürt.

Chinas Staatschef will Iran-Abkommen weiter "ernsthaft" umsetzen

Chinas Staatschef Xi Jinping hat sich bei einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani hinter das Atomabkommen mit dem Iran gestellt. Das Abkommen müsse weiterhin "ernsthaft" umgesetzt werden, sagte Xi laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem Treffen mit Ruhani. Das Abkommen sei ein "wichtiges Ergebnis des Multilateralismus" und fördere "Frieden und Stabilität" im Nahen Osten und das internationale System für die Nichtverbreitung von Atomwaffen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.