Bietigheim-Bissingen (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) waren zuletzt neue Insiderkäufe zu beobachten. Am 07.06.2018 hat Vorstand Carlo Crosetto ein Paket von rund 750 Dürr-Aktien zum Kurs von 90,02 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 67.515,00 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat auch Vorstand Dr. Jochen Weyrauch 1.000 Stück zum Kurs von 92,6425 EU. [mehr] Der Aktionär Airbus Group-Aktie: Der Weg nach oben ist frei - Stoppkurs nachziehen - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Airbus Group-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe. Das Papier des europäischen Flugzeugabuers präsentiere sich weiterhin in einer sehr starken charttechnischen Verfassung. So sei nun erneut der Sprung auf ein neues Allzeithoch geglückt, was gleichbedeutend mit einem. [mehr] Der Aktionär Apple-Aktie belastet - Weniger Aufträge für kommende iPhone-Generationen erwartet - Aktienanalyse aktiencheck.de Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Die Nachricht, dass Apple letztendlich weniger Aufträge für die kommenden iPhone-Generationen erwarte und deshalb auch seine Aufträge an die Zulieferer zusammengedampft habe, habe zu Verlusten bei der Apple-Ak. [mehr] Kolumnen mehr > S. Feuerstein Porsche: Kein Grund zum Feiern Die Marke Porsche feierte am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart ihren 70. Geburtstag, doch die Stimmung könnte besser sein. Die Aktie fällt. Mit einem Open End Turbo Short auf die Porsche-Aktie könnte sich bei weiter fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben. Mit viel Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Autotaufe feierte der Sportwagenhersteller Porsche am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke. Der erste Porsche 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Der Festakt bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, zu denen eine Ausstellung im hauseigenen Museum, ein . [mehr] Feingold-Research Bitcoin, Ethereum, IOTA - Charts funken SOS Wie erwartet ging die jüngste Ruhephase am Krypto-Markt abrupt zu Ende: Wieder einmal sorgen Sicherheitsprobleme für Katerstimmung, innerhalb von wenigen Stunden werden knapp 50 Mrd. Dollar an Börsenwert vernichtet. Doch damit nicht genug. Nach dem Rückschlag drohen bei einigen Kryptos größere Verkaufssignale und damit weitere Verluste. Sorgen um die Sicherheit hängen seit Monaten wie ein Damoklesschwert über den Krypto-Börsen. Immer wieder kam es zu Diebstählen, Marktmanipulationen und Geldwäsche. Auch wenn der gesamte Krypto-Markt wegen der vergleichsweise geringen Größe keine Gefahr für das weltweite Finanzsystem darstellt, wer. [mehr] Börsengeflüster: DORMAKABA - Société Générale senkt Einstufung! (wirtschaftsinformation.ch) - Die französische Bank Société Générale hat heute Morgen die Einstufung von DORMAKABA (CHF 791) von "Buy" auf "Hold" und das Kursziel von CHF 1"150 auf CHF 890 gesenkt. Es deute sich an, dass sich die schwache Tendenz des ersten Halbjahres fortsetze, schreibt der zuständige Branchenanalyst. Deshalb sehe er für das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zunehmende Risiken in Bezug auf die Gewinnerwartungen. Eine Gewinnerholung könnte sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen. Mittelfristig betrachtet seien die Wachstumsaussichten aber nach wie vor intakt.Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderu. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

