Zehn anerkannte Experten für die Jury des Bayerischen Printpreises berufen



Prämiert werden herausragende Leistungen in den Kategorien Zeitung, Zeitschrift und Druck aus ganz Deutschland Bewerbungsfrist endet am 17. Juni 2018



Zehn anerkannte Branchenexperten konnten für die Jury des Bayerischen Printpreises 2018 gewonnen werden. Mit fachkundiger Expertise sowie viel Begeisterung für Druck- und Verlagsprodukte aller Art werden sie in den kommenden Wochen die zahlreichen Bewerbungen um diese bundesweit einzigartige Auszeich-nung aus unterschiedlichsten Blickwinkeln begutachten.



Der Juryvorsitzende Dr. Rudolf Thiemann, Verleger und Geschäftsführer der Verlagsgruppe Liborius und Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger e. V., ist begeistert, auch in diesem Jahr als Juror für den Printpreis tätig zu sein: "Nach wie vor üben Printprodukte eine starke Faszination auf den Menschen aus. Auch mit der fortschreitenden Digitalisierung hat die Begeisterung für das haptisch Erlebbare durch Print noch zugenommen. Ich bin gespannt, was wir in diesem Jahr an Einreichungen aus Medienhäusern, Verlagen und Druckereien sichten können und freue mich auf einen spannenden Austausch mit meinen Jurykollegen, um letztlich die Besten mit dem Bayerischen Printpreis 2018 zu küren."



Mitglieder der Jury Bayerischer Printpreis 2018 - Dr. Holger Bingmann, MELO Group, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.



- Dr. Jochen Kalka, Verlag Werben & Verkaufen



- Werner Katzengruber, KHD Group



- Boris Kochan, Kochan & Partner



- Florian Kohler, Büttenpapierfabrik Gmund



- Dr. Katarzyna Mol-Wolf, Inspiring Network



- Dr. Eduard Neufeld, Fogra Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V.



- Markus Ruppe, Zeitungsmarktforschung Gesellschaft der deutschen Zeitungen (ZMG)



- Dr. Rudolf Thiemann, Liborius-Verlagsgruppe und Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger e. V.



- Christiane Wolff, Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation



Die Preiskategorien



Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitung": Ausgezeichnet werden neue Ansätze bei der Publikation von Zeitungsinhalten und bei der Vermarktung von Medien: neue Produktideen, innovative Prozesse, herausragendes Marketing - print oder crossmedial, lokal, regional, national.



Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitschrift": Ausgezeichnet werden besonders innovative, neue Zeitschriften oder gelungene Relaunches bereits bestehender Magazine - ganz egal, ob kleine oder große Titel. Beurteilt werden insbesondere Originalität, Kreativität, Alleinstellungsmerkmal und Innovationskraft.



Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Druck": Ausgezeichnet werden qualitativ hochwertige und herausragende Printprodukte. Beurteilt werden insbesondere Gestaltung, Kreativität, Innovationsgrad, Druck, Verarbeitung, Ästhetik und Haptik der Einreichung. Berücksichtigt werden alle gedruckten Medien wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und Geschäftsberichte.



Bis zum 17. Juni können sich Unternehmen aus dem Bereich "Print" aus ganz Deutschland um den Bayerischen Printpreis bewerben. Die Ausschreibungsunterlagen stehen unter www.bayerischer-printpreis.de/ausschreibung zum Download bereit oder können über die Verbände der Bayerischen Printmedien (VZB, VDMB, VBZV) sowie das Awardbüro bezogen werden. Die Bewerbung erfolgt online unter www.bayerischer-printpreis.de/teilnahme.



Über den Bayerischen Printpreis



Der Bayerische Printpreis wird gefördert durch die Bayerische Staatsregierung von dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger e.V. (VBZV), dem Verband der Zeitschriftenverlage Bayern e.V. (VZB) und dem Verband Druck und Medien Bayern e.V. (VDMB) ausgeschrieben. Er ist neben dem Film-, Buch- und Fernsehpreis einer der vier Bayerischen Medienstaatspreise und wurde erstmalig im Jahr 2000 vergeben.



Mit der Auszeichnung herausragender Leistungen im Bereich der Printmedien werden Bedeutung, Möglichkeiten und Besonderheiten von Print in den Kategorien Zeitung, Zeitschrift und Druck gewürdigt. Mit einem Ehrenpreis ehrt der Bayerische Ministerpräsident eine herausragende Persönlichkeit, die sich in besonders vorbildlicher Weise um die Entwicklung des Printmedienstandorts Bayern verdient gemacht hat. www.bayerischer-printpreis.de



