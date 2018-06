Corsearch, bekannt als führender Anbieter von Marken- und Domain-Schutzlösungen, freut sich, mitteilen zu können, dass mit Kathy Van der Herten und Tiffany Valeriano zwei weitere Branchenspezialisten für das Unternehmen gewonnen werden konnten. Van der Herten ergänzt das Produktmanagement-Team und wird an Chief Technology Officer Guy Coene berichten, während Valeriano als Direktor Product Marketing, Chief Marketing und Strategy Officer Brett Amdur untersteht.

"Wir freuen uns sehr, Kathy und Tiffany bei uns begrüßen zu dürfen", erklärte President und CEO von Corsearch, Tobi Hartmann. "Corsearch ist stets bestrebt, sein Team mit den branchenweit besten Fachleuten kontinuierlich zu verstärken. Wenn wir die qualitativ hochwertige Expertise und persönliche Betreuung, die wir unseren Kunden versprechen, langfristig umsetzen wollen, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Fachleute mit langjähriger Erfahrung im Markenbereich gewinnen. Dass so hochkarätige Spezialisten wir Kathy und Tiffany sich unserem Team anschließen, veranschaulicht all die spannenden und bedeutenden Dinge, die bei Corsearch vor sich gehen."

Kathy Van der Herten's Eintritt bei Corsearch erfolgt nach über 20 Jahren Tätigkeit bei Compumark, wo sie ihre Laufbahn als Search Analyst begann. Im Laufe ihres Engagemeunts arbeitete sie an der Verbesserung der Suchalgorithmen und gehörte dem Produktmanagement-Team an, wobei sie u.a. die Prüfung der Rechercheergebnisse und die Produktentwicklung verantwortete. Zum Schluss leitete Van der Herten das globale Produktmanagement und gehörte der Geschäftsleitung an.

Van der Herten besitzt einen Bachelor-Abschluss in Marketing des Karel-de-Grote-College's in Antwerpen (Belgien) sowie einen Abschluss in Human-Centered Design der Katholischen Universität Leuven (Belgien). Bei Corsearch wird Van der Herten das Produktmanagement mit ihrer Branchen-Expertise bei der Entwicklung von Produktangeboten unterstützen, die den Anforderungen der im Wandel befindlichen Markenbranche am besten entsprechen. Außerdem wird sie das UX-Team in Mechelen (Belgien) leiten.

Als ehemalige Führungskraft bei TrademarkNow und Brandstock verfügt Tiffany Valeriano über umfassendes Wissen in den Bereichen «Service und Technologie», und hat u.a. enorme Erfahrung in der Koordinierung umfangreicher weltweiter IP-Projekte. Außerdem wirkte sie an der Erstellung einiger der ersten IP-Online-Plattformen in der Branche mit.

Valeriano gehört dem INTA Impact Studies Committee an und ist Projektteamleiterin einer Studie, die von der INTA zur Prüfung der Auswirkung von künstlicher Intelligenz auf die Markenpraxis durchgeführt wird. Sie besitzt einen Bachelor-Abschluss der Politikwissenschaften der University of Virginia und erwirbt derzeit einen E.M.B.A. an der Rotterdam School of Management, Erasmus University. In ihrer neuen Rolle bei Corsearch wird Valeriano für die Sicherstellung erfolgreicher Markteinführungsprojekte in Verbindung mit dem Produktangebot des Unternehmens verantwortlich sein.

Über Corsearch

Corsearch ist ein führender Anbieter von Marken-Clearing- und -schutzlösungen für IP-Fachleute. Mithilfe der hochwertigen, intuitiven Tools und des beispiellosen Knowhows des Unternehmens können Markenverantwortliche ihre Markenrecherchen, Prüfungen der Rechercheprüfungen, Markenüberwachungen und Domain-Management-Prozesse effektiv verwalten.

Corsearch verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiter im Bereich der «Foschung und Entwicklung», eine umfangreiches, weltweites Portfolio an wertvollen Inhalten und kundenorientierten Technologie-Tools, die über die Corsearch-Plattform verfügbar sind. Damit kommen die Corsearch- Kunden in den Genuss leistungsstarker Markenschutzlösungen in einem sich immer komplexer gestaltenden Wirtschaftsumfeld.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Corsearch.com oder wenden Sie sich an Brett Amdur, Chief Marketing and Strategy Officer, unter der Rufnummer 800-732-7241.

