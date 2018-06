Europäische Aktienmärkte beginnen die Woche optimistisch, italienische Aktien erholen sich nach pro-europäischen Kommentaren des Wirtschaftsministers Italienische Anleihen profitieren von niedrigerer Risikoprämie DE30 bewegt sich weiter nach Norden

Zusammenfassung:Der Italienische Aktienmarkt steigt, während die Anleiherenditen nach einer Welle pro-europäischer Äußerungen des italienischen Wirtschaftsministers am Wochenende zusammenbrechen. Die Eröffnung des italienischen Aktienmarktes passte zu den positiven Stimmungen, obwohl der G7-Gipfel ohne Konsens endete. Aktieninvestoren scheinen auch das für morgen geplante Trump-Kim-Treffen herunterzuspielen, da die Erwartungen in Bezug auf einen bevorstehenden Durchbruch in der letzten Zeit getrübt wurden. Beachten Sie, dass die Märkte vor einigen Wochen noch erwartet hatten, dass während des Juni-Treffens ein Deal zur Denuklearisierung Nordkoreas gemacht werden könnte. Seitdem hat Trump seine positive Meinung abgeschwächt, was darauf hindeutet, dass zur Denuklearisierung mehr Zeit benötigt wird. Daher scheint sich die Mehrheit einen Tag vor dem Treffen einig zu sein, dass es sich nicht um ein einmaliges Ereignis handeln wird. Der italienische Aktienindex (ITA40) prallt an einer wichtigen Unterstützungszone ab und könnte damit den Weg für weitere Wochengewinne ebnen. Technisch gesehen haben wir hier Potenzial für ein vielversprechendes ...

