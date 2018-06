...in den Strudel des Diesel-Skandals. CEO Dieter Zetsche hat heute einen Termin im Verkehrsministerium, um zu den Vorwürfen gegen sein Unternehmen Stellung zu nehmen. Das Kraftfahrtbundesamt hat offenbar fünf unzulässige Abschaltfunktionen in Daimler-Fahrzeugen entdeckt und geht davon aus, dass ein Großteil der Diesel-Flotte betroffen ist. Die Aktie muss man derzeit nicht im Depot haben.



