Frohe Kunde für das bullishe Lager: HSBC stufte die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) heute von "Halten" auf "Kaufen" hoch und hob das Kursziel von 11 auf 13 Euro an. Bis Mitte März hätte das den Marktteilnehmern wohl kaum mehr als ein müdes Gähnen entlockt. Abe jetzt, auf einem derart niedrigen Kursniveau, reichen solche angehobenen Kursziele schon, um die Hoffnung derer zu beleben, die im Zuge dieser Ende Januar begonnenen Abwärtsbewegung ins fallende Messer gegriffen haben. Und immerhin betrug der Abschlag vom Jahreshoch, am 26. Januar bei 13,82 Euro erzielt, in der Spitze 37 Prozent … da muss es doch langsam mal gut sein, ein Boden gefunden werden. Oder?

