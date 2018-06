Diesmal will das Unternehmen bis zu 2,5 Millionen Euro für die Erweiterung seines Portfolios um gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen einsammeln. Bereits drei Mal war Sonneninvest mit Crowdfundings auf der Plattform Econeers in den vergangenen Jahren erfolgreich.Am Dienstag (12. Juni) startet das vierte Crowdfunding der Sonneninvest Gruppe auf der Plattform Econeers. Dabei sollen bis zu 2,5 Millionen Euro eingesammelt werden, die das Unternehmen in die Erweiterung seines Portfolios um fünf gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen investieren will. Dafür sei eigens die neue Projektgesellschaft "Sonneninvest ...

