FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care geht mit dem US-Medizinunternehmen Humacyte eine globale Partnerschaft ein und beteiligt sich im Zuge dessen mit 150 Millionen US-Dollar an den Amerikanern. Humacyte habe ein menschliches azelluläres Blutgefäß entwickelt, das Fresenius Medical einer möglichst großen Zahl von Patienten weltweit zugänglich machen will. Das Blutgefäß werde derzeit für den Einsatz als vaskulärer Gefäßzugang bei Hämodialyse-Patienten getestet und könne sich als wirksamer erweisen als herkömmliche synthetische Transplantate und Fisteln, teilte der DAX-Konzern mit.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Fresenius Medical Care nach Zulassung der Blutgefäße die weltweiten Exklusivrechte zur Vermarktung des Produktes. Für die 150 Millionen Dollar erhalten die Deutschen zudem eine 19-prozentige Beteiligung an Humacyte. Die Transaktion soll nach Erhalt der Genehmigungen im Juli 2018 abgeschlossen werden.

"Die Partnerschaft mit Humacyte bietet uns die Möglichkeit, Dialysepatienten künftig einen effektiveren und sichereren Gefäßzugang anzubieten, einschließlich einer kürzeren Kontaktzeit des Katheters", sagte Franklin Maddux, Chief Medical Officer von Fresenius Medical Care Nordamerika. Das soll mit weniger Komplikationen, Infektionen und Eingriffen als bei synthetischen Transplantaten einhergehen.

Das biotechnologisch hergestellte Blutgefäß befindet sich derzeit in den USA und Europa in Phase-3-Zulassungsstudien. Humacyte plant, nach deren Abschluss in beiden Regionen die Zulassung zu beantragen.

June 11, 2018 08:12 ET (12:12 GMT)

