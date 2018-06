Singapur - Nach jahrzehntelangen Feindseligkeiten wollen die USA und Nordkorea einen Neuanfang wagen. Beim ersten Gipfel zwischen beiden Ländern überhaupt treffen Präsident Donald Trump und der kommunistische Machthaber Kim Jong Un an diesem Dienstag in Singapur aufeinander. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Kim nach vielen gescheiterten Versuchen zur Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms bewegt werden kann. Dabei steht Trump nach dem Eklat auf dem G7-Gipfel in Kanada unter zusätzlichem Erfolgsdruck.

Hinter den Kulissen liefen am Montag die letzten Vorbereitungen. Die beiden Hauptakteure hielten sich mit Stellungnahmen allerdings zurück. Der US-Präsident twitterte aus seinem Hotel nur: "Es ist grossartig, in Singapur zu sein. Vorfreude liegt in der Luft." Anschliessend traf er den Regierungschef des Gastgeberlandes, Lee Hsien Loong. Kim liess sich bis zum Abend (Ortszeit) überhaupt nicht blicken.

Fast den gesamten Tag über berieten allerdings Unterhändler beider Seiten. Aus Sicht von US-Aussenminister Mike Pompeo liefen die Gespräche besser als gedacht. "Wir erwarten, dass sie zu einem logischen Ergebnis kommen, schneller als wir erwartet hatten." Er kündigte an, Nordkorea auf dem Gipfel besondere Sicherheiten anzubieten. Atomare Abrüstung solle für das international weitgehend isolierte Land kein Sicherheitsrisiko sein, sondern das Gegenteil.

Der Gipfel, den Trump zwischenzeitlich abgesagt hatte, geht am Dienstag ab 09.00 Uhr Ortszeit (03.00 Uhr MESZ) auf der Insel Sentosa über die Bühne. Bis vor einigen Monaten hatten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...