Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der gefeierte Sternekoch Adam Jones (Bradley Cooper, 2.v.l.) hat durch Drogenexzesse seinen Job und sein Leben in Paris in den Sand gesetzt. Wieder clean will er jetzt in London an alte Erfolge anknüpfen und endlich seinen dritten Michelin-Stern ergattern. Unterstützt wird der abgebrannte Küchenchef dabei von der schönen Köchin Helene (Sienna Miller, 2.v.r.). Bereits für "American Sniper" standen Bradley Cooper und Sienna Miller gemeinsam vor der Kamera ... sixx zeigt "Im Rausch der Sterne" am Sonntag, 17. Juni 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Fotograph: Alex Bailey



Copyright: © 2015 The Weinstein Company. All rights reserved. / Alex Bailey



Dieses Bild darf bis 17.06.2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



Land: USA



OTS: sixx newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79557.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-1172.