Montreal (www.aktiencheck.de) - Bombardier-Aktienanalyse von Analyst Benoit Poirier von Desjardins Securities: Der Aktienanalyst Benoit Poirier vom Investmenthaus Desjardins Securities empfiehlt die Aktien des Luft- und Schienenfahrzeuganbieters Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf. Die Analysten von Desjardins Securities zeigen sich von den Fortschritten bei Bombardier Inc. ermutigt. Seit dem Beginn des auf fünf Ja. [mehr] aktiencheck.de ifo-Experte Felbermayr wirft Trump "verzerrte Wahrnehmung" vor München (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr hat US-Präsident Donald Trump eine "verzerrte Wahrnehmung" vorgeworfen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Er spricht nur von dem US-Defizit bei den Waren, verschweigt aber, dass die USA bei Dienstleistungen und Unternehmensgewinnen einen massiven Überschuss gegenüber der EU erwirtschaften", sagte Felbermayr am Freitag zum Auftakt des G7-Gipfels. "Nach den eigenen Zahlen der Amerikaner steht unter dem Strich der Leistungsbilanz ein Plus von 14 Milliarden Dollar für die USA. Diese 'schwarze Null' steht dort übrigens schon seit 2008. Die USA haben Wettbew. [mehr] Mizuho Securities USA Exxon Mobil-Aktie: Es gibt bessere Investments! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Paul Sankey von Mizuho Securities USA: Laut einer Aktienanalyst äußert Analyst Paul Sankey vom Investmenthaus Mizuho Securities USA im Rahmen einer Ersteinschätzung in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) eine neutrale Sichtweise. Die Analysten von Mizuho Securities USA bemängeln, dass Exxon Mobil Corp. bis 2020 ke. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker Sibanye-Stillwater für M&A Deal des Jahres ausgezeichnet Der Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater (NYSE: SBGL) ist für seine 2,2 Milliarden teure Akquise von Stillwater im Jahr 2017 mit dem Preis für "Global Resources and Commodities Mergers & Acquisitions Deal of the Year" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Anwesenheit von Sibanye CEO Neal Froneman im Rahmen der jährlichen M&A Atlas Awards Gala in New York statt. Die Platin-Palladium Mine Stillwater in Montana trägt aktuell 60 Prozent zum bereinigten Ergebnis der Sibanye-Gruppe bei.Auch wenn man dieser Art von glamourösen Auszeichnungen kritisch gegenüberstehen mag, so setzt sie doch ein Ausrufezeichen hinter das Potenzial des Stillwater Komplexes als solchen und sollte über kurz oder lang das In. [mehr] Jürgen Sterzbach EUR/JPY: Wende am Widerstand Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) befindet sich trotz einer in den letzten zwei Wochen erlebten Erholung in einer übergeordnet seit Anfang Februar fallenden Tendenz. Mit dem Anstieg kamen die Notierungen am Widerstand an, an dem eine erneute Richtungsänderung möglich scheint. Fundamental: Zuletzt wurde der Japanische Yen wegen der politischen Unsicherheiten als sicherer Hafen gesucht. Von diesen gab es zuletzt genug, nicht zuletzt der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU auf der einen und China auf der anderen Seite. Im Wochenverlauf stehen auch zwei wichtige Notenbank-Sitzungen an. Bei der EZB-Sitzung ist vor allem interes. [mehr] Porsche: Kein Grund zum Feiern Die Marke Porsche feierte am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart ihren 70. Geburtstag, doch die Stimmung könnte besser sein. Die Aktie fällt. Mit einem Open End Turbo Short auf die Porsche-Aktie könnte sich bei weiter fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben. Mit viel Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Autotaufe feierte der Sportwagenhersteller Porsche am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke. Der erste Porsche 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Der Festakt bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, zu denen eine Ausstellung im hauseigenen Museum, ein . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

