Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit dem überaus soliden Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag ist auch die letzte potenzielle Hürde für eine anstehende Leitzinsanhebung der Federal Reserve am kommenden Mittwoch genommen worden, so die Analysten der NORD LB. Im Grunde sei es aber auch schon vor der Veröffentlichung sehr wahrscheinlich gewesen, dass die US-Notenbank zum zweiten Mal in diesem Jahr agieren werde. Deswegen werde sich der Fokus diesmal auf das FOMC-Statement, die aktualisierten Projek ...

Den vollständigen Artikel lesen ...