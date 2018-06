FRANKFURT (Dow Jones)--Eon hat sich für den Tausch von Geschäftsaktivitäten mit dem Wettbewerber RWE und der Übernahme von Innogy einen Milliardenkredit gesichert. Der Energiekonzern habe mit Banken eine Syndizierung der Akquisitionsfinanzierung über 5 Milliarden Euro abgeschlossen, teilte Eon mit. Die Kreditzusage war zuvor vollständig durch BNP Paribas zur Verfügung gestellt worden.

Eon hatte einem Kreis von Kernbanken Tranchen von jeweils 400 Millionen Euro an der Kreditlinie angeboten. Alle eingeladenen Banken nahmen das Angebot von Eon an, das somit deutlich überzeichnet war. Die Kreditlinie setzt sich aus einer Brückenfinanzierung in Höhe von 3 Milliarden Euro und einem endfälligen Darlehen mit einer fünfjährigen Laufzeit über 2 Milliarden Euro zusammen. Sie stellt die Finanzierung des Erwerbs jener Innogy-Aktien sicher, die nicht im Eigentum von RWE liegen.

