Einnahmen aus der 45 Millionen US-Dollar schweren Investition in das Bauprojekt mit 1.427 Wohneinheiten wurden an die Investoren ausgeschüttet



Peking und Dallas (ots/PRNewswire) - Century Bridge Capital gab heute bekannt, dass der Century Bridge China Real Estate Fund, L.P. (http://www.centurybridge.com/) seine Beteiligung an einem Projekt im chinesischen Wuhan beendet und den Investitionserlös daraus an die Investoren zurückgezahlt hat. Im März 2013 war der Fonds bei 30,5 Millionen US-Dollar an Investitionskapital in das Bauprojekt mit 1.427 Wohneinheiten geschlossen worden. Der Restbetrag der Gesamtinvestitionen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar war im Juli 2013 durch Zusatzinvestitionen aufgebracht worden. Century Bridge hat das Projekt zusammen mit der an der Hongkonger Börse notierten Wohnungsbaugesellschaft Coastal Greenland Limited durchgeführt.



Das Erschließungsprojekt für Wohnungen im mittleren Einkommenssegment in Wuhan in China umfasst 162.030 Quadratmeter und befindet sich in Hankou, dem traditionellen innerstädtischen Geschäftszentrum von Wuhan.



In einem Kommentar zu dem Projekt und zur langfristigen Investitionsstrategie seines Unternehmens, sagte der CEO von Century Bridge, Tom Delatour: "Jetzt, da wir diesen Investitionsdurchlauf beim Portfolio des Century Bridge Capital Real Estate Fund L.P. abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, dass wir uns die Präsenz, die wir uns in China aufgebaut haben, und das, was wir seit dem Start unseres Engagements in China vor elf Jahren gelernt haben, einmal genau anschauen. Wir haben einen kompletten Zyklus auf dem chinesischen Wohnungsmarkt gemeistert und konnten gut beobachten, wie unsere Strategie, die speziell auf den Bau von Wohnungen für die Mittelklasse in Städten der zweiten Kategorie ausgerichtete ist, einen robusten Rahmen für die Verwaltung und die sichere Aufbewahrung des Kapitals unserer Investoren gebildet hat. Unser starkes Team vor Ort, das aus chinesischen Immobilienfachleuten besteht, war für uns immer ausschlaggebend, wenn es darum ging, neue Wohnungsbauprojekte für die Mittelklasse zu identifizieren, zu sichern und Projektpartner vor Ort zu finden, mit denen wir Hand in Hand gearbeitet haben, um für diese Projekte Verträge abzuschließen. Dank der Zusammenarbeit am Wuhan-Projekt mit unserem Partner Coastal Greenland waren wir in der Lage, den Bau und die Entwicklungsarbeiten gemeinsam durchzuführen. Zudem konnten wir darüber unsere Vermarktungsstrategien genau anpassen, um das Maximum bei den Verkaufserlösen herauszuholen und um unser Investment Multiple zu bewahren."



Der Präsident von Century Bridge, Wei Deng, fügte hinzu: "Partner vor Ort, wie Coastal Greenland, arbeiten mit uns nicht in der Ausführungs- und Entwicklungsphase und bei der Vermarktung zusammen, sondern sie vereinfachen auch die Anfangsinvestitionen und den Rückzahlungsprozess, was für ausländische Investoren, die sich für einen Alleingang entscheiden, ein kompliziertes und zeitaufwendiges Verfahren darstellen kann. Indem wir uns ein Standbein sowohl mit chinesischen als auch US-amerikanischen Fachleuten aufgebaut und einen langfristigen Fokus auf China und den Mittelklasse-Wohnungssektor gelegt haben, befinden wir uns in der einmaligen Position, ganze Marktzyklen durchzustehen und uns darüber hinaus neue Bauprojekte zu sichern und diese auch durchführen zu können."



Century Bridge Capital ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Niederlassungen in Dallas, Texas, und in Peking, China. Die Firma konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen im Segment für Wohnimmobilien für mittlere Einkommen in Chinas rasch wachsenden Städten der zweiten Kategorie. Der auf China konzentrierte Private-Equity-Immobilien-Fonds des Century Bridge China Real Estate Fund, L.P. hat gebundene Kapitalmittel in Höhe von insgesamt über 170 Millionen US-Dollar von zehn global tätigen institutionellen Anlegern eingesammelt.



www.centurybridge.com



PRESSEKONTAKT: UNTERNEHMENSKONTAKT: Guy Lawrence Jeff Tucker Ross & Lawrence Century Bridge Capital 212-308-3333 214-270-2121 gblawrence@rosslawpr.com jtucker@centurybridge.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/702795/Century_Bridge_Capi tal_Wuhan.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/348507/century_bridge_capi tal_logo.jpg



OTS: Century Bridge Capital newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110255 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110255.rss2