Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Norwegen-Krone legte gegenüber dem Euro leicht zu, der Euro/Krone-Kurs notiert um 9,5, berichten die Analysten der Helaba. Der Rohölpreis habe zwar seinen Anstieg nicht halten können, dennoch stütze das hohe Niveau die Krone. Norwegens Renditevorteil gegenüber dem Euro sei leicht zurückgegangen, obwohl die Notenbank weiterhin eine Zinserhöhung nach dem Sommer andeute. Das Wachstum im ersten Quartal habe überzeugt, die Inflation habe etwas angezogen. Trotz des Rücksetzers würden die Zinsdifferenzen klar für eine Aufwertung der Krone sprechen. Der Euro/Krone-Kurs dürfte deshalb spürbar sinken. (Ausgabe vom 08.06.2018) (11.06.2018/ac/a/m) [mehr] aktiencheck.de Lohnt es sich, Aktien durch einen Kredit zu finanzieren? Diese Fakten zum Aktienkauf sollten Sie kennen! Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Seit einiger Zeit legen die Aktienmärkte wieder zu. Günstige Einstiegsmöglichkeiten sind im Aktienhandel deshalb nur schwer zu finden. Viele Aktienkäufer wollen mit geliehenem Geld von der positiven Marktentwicklung profitieren. Vor allem in den USA ist der Aktienkauf auf Kredit beliebt. Kreditbasierter Aktienkauf als Risikofaktor? Von Finanzexperten wird ein kreditbasierter Aktienkauf als gewisser Risikofaktor eingestuft. Allerdings besteht das Risiko nicht in der Kreditaufnahme, sondern in der Verwendung des Darlehens zum Aktienkauf. Falls es allerdings aufgrund eines massiven Kursabfalls an der Börse zu einem Kurseinbruch kommt, sind vor allem Wertpapierkredite gefährdet, deren Anteilsscheine mit Kredite. [mehr] aktiencheck.de VW-Abgasskandal: Sensationsentscheidung! OLG Köln zwingt Händler zur Rücknahme eines Schummel-Diesels - Aktiennews Köln/Wolfsburg/Trier (www.aktiencheck.de) - VW-Abgasskandal: Sensationsentscheidung! OLG Köln zwingt Händler zur Rücknahme eines Schummel-Diesels - Aktiennews Es ist der Dammbruch, den Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) im Abgasskandal unbedingt verhindern wollte: eine bindende Entscheidung eines deutschen Oberlandesgerichts zugunsten eines betrogenen Autokäufers, so die Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte PartG mbB in einer aktuelle. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker Sibanye-Stillwater für M&A Deal des Jahres ausgezeichnet Der Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater (NYSE: SBGL) ist für seine 2,2 Milliarden teure Akquise von Stillwater im Jahr 2017 mit dem Preis für "Global Resources and Commodities Mergers & Acquisitions Deal of the Year" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Anwesenheit von Sibanye CEO Neal Froneman im Rahmen der jährlichen M&A Atlas Awards Gala in New York statt. Die Platin-Palladium Mine Stillwater in Montana trägt aktuell 60 Prozent zum bereinigten Ergebnis der Sibanye-Gruppe bei.Auch wenn man dieser Art von glamourösen Auszeichnungen kritisch gegenüberstehen mag, so setzt sie doch ein Ausrufezeichen hinter das Potenzial des Stillwater Komplexes als solchen und sollte über kurz oder lang das In. [mehr] EUR/JPY: Wende am Widerstand Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) befindet sich trotz einer in den letzten zwei Wochen erlebten Erholung in einer übergeordnet seit Anfang Februar fallenden Tendenz. Mit dem Anstieg kamen die Notierungen am Widerstand an, an dem eine erneute Richtungsänderung möglich scheint. Fundamental: Zuletzt wurde der Japanische Yen wegen der politischen Unsicherheiten als sicherer Hafen gesucht. Von diesen gab es zuletzt genug, nicht zuletzt der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU auf der einen und China auf der anderen Seite. Im Wochenverlauf stehen auch zwei wichtige Notenbank-Sitzungen an. Bei der EZB-Sitzung ist vor allem interes. [mehr] Porsche: Kein Grund zum Feiern Die Marke Porsche feierte am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart ihren 70. Geburtstag, doch die Stimmung könnte besser sein. Die Aktie fällt. Mit einem Open End Turbo Short auf die Porsche-Aktie könnte sich bei weiter fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben. Mit viel Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Autotaufe feierte der Sportwagenhersteller Porsche am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke. Der erste Porsche 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Der Festakt bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, zu denen eine Ausstellung im hauseigenen Museum, ein . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...