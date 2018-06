In den letzten Tagen und Wochen deutete sich bereits an, dass der Autohersteller Daimler ebenfalls bei seinen Autos geschummelt haben könnte. Laut Medienberichten hat das Kraftfahrtbundesamt nun bereits fünf ?unzulässige Abschaltfunktionen? bei den Autos aus dem Hause Daimler entdeckt. Jetzt besteht der Verdacht, dass möglicherweise fast eine Million Fahrzeuge betroffen sein könnten. Angeblich könnten die Software-Funktionen auch in der neuen Diesel-Flotte zum Einsatz gekommen sein.

