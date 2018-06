Unternehmen in der rechten oberen Ecke der Marktmodelle Kundenerlebnis und Anbieter-Glaubwürdigkeit platziert

Dimensional Insight, Hersteller der Diver Platform, einer Datenmanagement- und Analytiklösung, hat zum neuntenMal in Folge Top-Positionierungen in der Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study von Dresner Advisory Services erzielt. Dimensional Insight hat nicht nur die Spitzenwerte des Vorjahrs verbessert, sondern wurde zudem in der oberen rechten Ecke der beiden im Bericht enthaltenen Marktmodelle platziert.

Jedes Jahr führt die Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study eine Befragung unter Anwendern von Business Intelligence in verschiedenen Regionen, Funktionen, Unternehmensgrößen und Branchen durch. Anwender werden nach dem Stand der Business Intelligence in ihrem Unternehmen sowie nach ihren Erfahrungen mit BI-Lösungen befragt. Anbieter werden nach 33 verschiedenen Kriterien bewertet, darunter Vertriebs-/Akquisitionserfahrung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und Brauchbarkeit des Produkts, Qualität des technischen Supports, Qualität und Wert der Beratungsleistungen, Integrität und der Frage, ob der Anbieter empfehlenswert ist.

Neben den Hersteller-Rankings werden die Anwender nach dem Stand der Business Intelligence in ihrem Unternehmen befragt. Im Folgenden sind einige der Ergebnisse des Berichts aufgeführt:

Nur 31% der Unternehmen geben an, dass ihre Business-Intelligence-Initiativen "vollkommen erfolgreich" sind, ein Rückgang gegenüber dem Höchststand von 37 im Jahr 2016

Eine Mehrheit (64 %) der Unternehmen betrachten ihre Daten als die "Wahrheit" oder haben eine einheitliche Sicht auf Unternehmensdaten, die durch parochiale Ansichten und Semantik eingeschränkt ist.

Unternehmen messen den Erfolg ihrer BI in erster Linie anhand von Benutzer-Feedback/-Zufriedenheit (78 %) oder Kunden-Feedback/-Zufriedenheit (52 %). Nur 41 der Unternehmen messen den Erfolg der BI an der Rentabilität.

Der Bericht verzeichnet: "Dimensional Insight liegt deutlich über der Gesamtstichprobe und ist sowohl beim Modell für Kundenzufriedenheit als auch für die Glaubwürdigkeit von Anbietern weiterhin insgesamt führend. Das Unternehmen erzielt Bestnoten bei den meisten Messwerten in allen Erhebungskategorien, einschließlich Vertrieb, Produkt, Wert und Integrität, und behält seine Traumnote in Bezug auf das Kriterium ‚empfehlenswert'."

Dimensional Insight wurde sowohl im Modell für das Kundenerlebnis als auch die Anbieter-Glaubwürdigkeit in der oberen rechten Ecke platziert. Das Kundenerlebnis-Modell misst "Vertrieb und Service" auf der x-Achse und "Kundenstimmung" auf der y-Achse. Das Modell für die Anbieter-Glaubwürdigkeit bewertet das "Preis-Leistungs-Verhältnis" auf der x-Achse und "Vertrauen" auf der y-Achse.

"Wir gratulieren Dimensional Insight, an neunaufeinanderfolgenden Jahren Bestnoten im Bericht erzielt zu haben", sagte Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services. "Dimensional Insight beweist Jahr für Jahr Benutzer-Feedback auf höchstem Niveau."

"Der diesjährige ‚Wisdom of Crowds'-Bericht beleuchtet die Business-Intelligence-Herausforderungen der Unternehmen sowie ihre Erfolge", so Fred Powers, President und CEO von Dimensional Insight. "Glücklicherweise zeigt das Feedback der Anwender, dass Dimensional Insight unseren Kunden hilft, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern und positive Ergebnisse aus der Umsetzung zu erzielen. Wir danken wie immer den Kunden, die an dieser wertvollen Untersuchung teilgenommen haben."

Für weitere Informationen können Sie hier die Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study 2018 herunterladen: https://www.dimins.com/awards/2018-dresner-bi-market-study/

Über Dimensional Insight

Dimensional Insight ist ein führender Anbieter von Analytik- und Datenmanagementlösungen und bietet ein komplettes Funktionsportfolio, angefangen bei der Datenintegration und -modellierung bis hin zu anspruchsvollen Berichten, Analysen und Dashboards. Dimensional Insight wurde 1989 gegründet und verfügt weltweit über mehrere tausend Kundenorganisationen. Die Diver Platform von Dimensional Insight wird von Kunden und Branchenanalysten in Kernmarktsegmenten wie Gesundheitswesen, Vertrieb und Produktion durchgängig als äußerst leistungsfähige Analyseplattform bewertet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.dimins.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180611005656/de/

