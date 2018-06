Amsterdam/Montreal (www.aktiencheck.de) - Airbus, Bombardier und Investissement Québec vereinbaren Abschluss der C Series Partnership - Aktiennews Nach dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen haben Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) und Investissement Québec (IQ) den Abschluss der C Series-Transaktion mit Wirkung zum. [mehr] boerse-daily.de Commerzbank-Aktie: Italiensorgen noch nicht vom Tisch - Aktienanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Italiensorgen noch nicht vom Tisch - Aktienanalyse Zuerst zeigte der europäische Bankenindex STOXX Europe 600 Banks zu Beginn dieser Woche eine positive Reaktion auf die Entspannung um Italien, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Anschließend habe auch die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) an ihre jüngste Erholungsbewegung angeknüpft, nachdem der W. [mehr] aktiencheck.de CDU/CSU: Europa muss weltpolitikfähig werden Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Donald Trump hat mit seinem Verhalten nach dem G7-Gipfel der westlichen Staatengemeinschaft einen erneuten schweren Schlag versetzt, so der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, in einer aktuellen Pressemeldung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Trotz der völlig unverständlichen Reaktion des amerikanischen Präsidenten bleibt Deutschland enger Partner und Verbündeter der USA. Wir wissen, dass eine überparteiliche Mehrheit im Kongress und Senat und vor allem in der US-Bevölkerung genauso empfinden. Wenn es noch eines Weckrufes bedurft hätte, dass Europa "weltpolitikfähig" werden muss, dann ist er jetzt erklungen. Wir. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker Sibanye-Stillwater für M&A Deal des Jahres ausgezeichnet Der Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater (NYSE: SBGL) ist für seine 2,2 Milliarden teure Akquise von Stillwater im Jahr 2017 mit dem Preis für "Global Resources and Commodities Mergers & Acquisitions Deal of the Year" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Anwesenheit von Sibanye CEO Neal Froneman im Rahmen der jährlichen M&A Atlas Awards Gala in New York statt. Die Platin-Palladium Mine Stillwater in Montana trägt aktuell 60 Prozent zum bereinigten Ergebnis der Sibanye-Gruppe bei.Auch wenn man dieser Art von glamourösen Auszeichnungen kritisch gegenüberstehen mag, so setzt sie doch ein Ausrufezeichen hinter das Potenzial des Stillwater Komplexes als solchen und sollte über kurz oder lang das In. [mehr] EUR/JPY: Wende am Widerstand Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) befindet sich trotz einer in den letzten zwei Wochen erlebten Erholung in einer übergeordnet seit Anfang Februar fallenden Tendenz. Mit dem Anstieg kamen die Notierungen am Widerstand an, an dem eine erneute Richtungsänderung möglich scheint. Fundamental: Zuletzt wurde der Japanische Yen wegen der politischen Unsicherheiten als sicherer Hafen gesucht. Von diesen gab es zuletzt genug, nicht zuletzt der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU auf der einen und China auf der anderen Seite. Im Wochenverlauf stehen auch zwei wichtige Notenbank-Sitzungen an. Bei der EZB-Sitzung ist vor allem interes. [mehr] Porsche: Kein Grund zum Feiern Die Marke Porsche feierte am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart ihren 70. Geburtstag, doch die Stimmung könnte besser sein. Die Aktie fällt. Mit einem Open End Turbo Short auf die Porsche-Aktie könnte sich bei weiter fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben. Mit viel Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Autotaufe feierte der Sportwagenhersteller Porsche am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke. Der erste Porsche 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Der Festakt bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, zu denen eine Ausstellung im hauseigenen Museum, ein . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...