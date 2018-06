Julius Bär will das Europageschäft ankurbeln. Die Privatbank plant neue Kundenberater und Zukäufe, um das Wachstum zu unterstützen.

Die Privatbank Julius Bär will ihr Europageschäft über die Einstellung neuer Kundenberater und Zukäufe ankurbeln. Das Institut sei laufend auf der Suche nach Übernahmezielen. "Wenn es etwas Interessantes gibt, dann werden wir es machen", sagte Bär-Europachef Yves Robert-Charrue der Nachrichtenagentur Reuters.

In den vergangenen Jahren war die Bank in Europa über eine Mischung aus kleineren Zukäufen und neuen Kundenberatern gewachsen. Wenn diese den Arbeitgeber wechseln, dann folgt ihnen für gewöhnlich auch ein Teil ihrer Kunden. "Es gibt Potential für weitere Einstellungen in großen, strategischen Märkten", sagte Robert-Charrue. Allerdings wolle Bär dabei nicht zu hastig vorgehen. "Wir ...

