Beim nächsten Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin geht es auch um den Streit zwischen Verlegern und öffentlich-rechtlichen Sendern. "Der Telemedienauftrag ist Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche", teilte ein Sprecher des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm am Montag mit.

Beide Seiten konnten sich bisher nicht darauf verständigen, in welchem Umfang öffentlich-rechtliche und damit beitragsfinanzierte Sender im Internet Texte veröffentlichen dürfen.

Eine Einigung scheint möglich, ist aber noch nicht sicher: Die Gespräche seien weit vorangekommen, aber damit noch nicht am Ziel, sagte eine Sprecherin der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) koordiniert die Rundfunkpolitik der Länder.

Über das Thema werde zunächst am Mittwoch in der Rundfunkkommission der Länder gesprochen, deren Vorsitzende Dreyer ist, und am Donnerstag im Kreis der Länderchefs, so die Sprecherin. Diese wünschen sich seit Langem eine Lösung des Konflikts.

Im vergangenen Jahr hatte der Ton an Schärfe zugenommen, als der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Mathias Döpfner, beim BDZV-Jahreskongress vor einer "gebührenfinanzierten digitale Staatspresse" gewarnt hatte, die den Wettbewerb verzerre und den Verlagen kaum Entfaltungsmöglichkeiten lasse.

Bei einer möglichen Neufassung des Telemedienauftrags geht es auch um die strittige Frage, wie stark öffentlich-rechtliche Sender in Apps oder auf ihren Webseiten Informationen zur Verfügung stellen dürfen, die die Verlage als Konkurrenz zu ihren eigenen Angeboten sehen. Eine BDZV-Sprecherin teilte mit, der Verband wolle das Thema derzeit nicht kommentieren./ah/DP/edh

