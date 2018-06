Die Koalitionsparteien sind beim weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft uneins. Die SPD droht nun, die kleine EEG-Novelle scheitern zu lassen, wenn nicht auch die Sonderausschreibungen enthalten sind. In der Union soll es indes Forderungen geben, die zusätzlichen acht Gigawatt in technologieoffenen Ausschreibungen zu vergeben.Eigentlich plante Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine kleine Novelle des EEGs und KWKGs. Ende April wurde dazu ein Referentenentwurf bekannt, in dem die im Koalitionsvertrag vereinbarten Sonderausschreibungen ...

