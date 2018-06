Bern (ots) - Mit dem Weggang des langjährigen Direktors Dr.

Bernhard Wegmüller, der per Juli 2018 zu Blutspende Schweiz wechselt,

hat der Vorstand von H+ Die Spitäler der Schweiz Anne-Geneviève

Bütikofer zur neuen Direktorin gewählt. Damit ist sichergestellt,

dass die Interessen der H+ Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit

durch eine ausgewiesene Persönlichkeit adäquat vertreten werden, die

bestens in der Gesundheitsbranche vernetzt ist.



Der H+ Vorstand hat an seiner Sitzung vom 7. Juni 2018

Anne-Geneviève Bütikofer zur neuen Direktorin von H+ Die Spitäler der

Schweiz gewählt. Die 45-jährige Neuenburgerin ist Juristin, hat

ausgewiesene Führungserfahrung und kennt die Verbandsführung aus dem

Effeff. Weiter ist sie mit dem Schweizer Gesundheitswesen sehr gut

vertraut und bestens vernetzt. Seit 2011 ist Anne-Geneviève Bütikofer

als Generalsekretärin für die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und

Ärzte (FMH) tätig. Von 2008 bis 2011 war sie Generaldirektorin

Gesundheit im Volkswirtschafts- und Gesundheitsdepartement des

Kantons Genf. Davor war sie für das Eidgenössische Departement für

auswärtige Angelegenheiten als Leiterin Dienst für

grenzüberschreitende Zusammenarbeit (2005-2008) sowie als Legal &

Compliance Manager für den Spielwarenhersteller Hasbro (2001-2004)

tätig. Weiter runden Tätigkeiten als Juristin im Eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartement sowie Justiz-, Gesundheit- und

Sicherheitsdepartement des Kantons Neuenburg ihren Werdegang ab.



Mit Anne-Geneviève Bütikofer hat H+ eine versierte Kennerin der

Gesundheitsbranche gewählt. H+ Präsidentin Isabelle Moret: «Mit

Anne-Geneviève Bütikofer haben wir eine hervorragende Persönlichkeit

als H+ Direktorin gewinnen können. Wir sind davon überzeugt, dass sie

die Interessen der Spital- und Klinikbranche in Politik und

Öffentlichkeit gekonnt vertreten wird.» Der genaue Zeitpunkt des

Stellenantritts ist noch Gegenstand von Gesprächen.



Originaltext: H+ Die Spitäler der Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062172

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062172.rss2



Kontakt:

Isabelle Moret, Präsidentin H+

Mobile: 079 332 08 23

E-Mail: info@isabelle-moret.ch