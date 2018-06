Autoreifenonline.de veranstaltet zur Fußball-WM das internationale Delticup WM-Tippspiel.

Es winken tolle Gewinne im Gesamtwert von 15.000 Euro.

Unter allen Teilnehmern wird ein VW up! im VIKING-Design verlost.

Der Countdown läuft am 14. Juni 2018 um 17 Uhr beginnt in Russland die Fußball-WM 2018 mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Saudi-Arabien. Klingt nach einer klaren Angelegenheit? Für alle Händlerkunden, die während des Events die Ergebnisse voraussagen und sich dabei mit Fußballfans aus vielen Ländern messen wollen, veranstaltet Autoreifenonline.de, der Onlineshop für Geschäftskunden von Europas größtem Internet-Reifenhändler Delticom, das internationale Delticup-Tippspiel. Auf die besten Spieler wartet am Ende zwar nicht der WM-Pokal, aber es besteht die Chance auf tolle Preise: ein Kickertisch, ein Apple iPhone 7 und ein von Dunlop gesponserter BarrelQ Barbecue-Grill sind die Gewinne für die Plätze eins bis drei. Darüber hinaus wird unter allen Tippern, die bis zum Ende mit dabei sind, ein VW up! verlost. Der Hauptgewinn im Wert von 12.000 Euro wird von VIKING Reifen gestellt. Mitmachen lohnt sich also auch dann, wenn die eigenen Tipps keine Volltreffer sind.

Und so funktioniert das Delticup-Tippspiel: Interessierte Autoreifenonline.de-Kunden melden sich bis zum 14. Juni 2018 um 15 Uhr mit ihrem Account auf https://www.autoreifenonline.de/delticup-2018.html an. Einfach "Mitglied werden" anklicken und sich anschließend über einen bestehenden Kicktipp-Account anmelden bzw. kostenlos registrieren. Als Tippername dient der Autoreifenonline.de-Login. Die Registrierung wird dann durch Autoreifenonline.de geprüft, der Zugang freigeschaltet und schon kann es losgehen! Mit der Aussicht auf diese Gewinne ist die WM durch das Delticup-Tippspiel doppelt spannend.

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.autoreifenonline.de, www.autoreifenonline.at, www.autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.reifentest.com

