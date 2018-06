BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hat den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisiert, eine neue EU-Arbeitslosenversicherung einzurichten. "Die hohe Arbeitslosigkeit gerade in südeuropäischen Staaten erfordert Strukturreformen für mehr Beschäftigung von den nationalen Regierungen", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Er nannte einen flexiblen Kündigungsschutz, produktivitätsorientierte Entlohnung und kräftige Anreize zur Arbeitsaufnahme.

Eine europäische Arbeitslosenversicherung dagegen verleite "zum Konservieren alter Strukturen und führt damit schnurstracks in die Massenarbeitslosigkeit". Steiger meinte, eine EU-Arbeitslosenversicherung verleite "zu einer Freibier-für-alle-Politik". Leidtragende seien vor allem die Arbeitslosen selbst, wenn die Regierungen das Ziel aus den Augen verlören, sie in Beschäftigung zu bringen. Scholz hatte in einem Spiegel-Interview vorgeschlagen, die nationalen Systeme der Arbeitslosenversicherungen um eine Rückversicherung für die gesamte Eurozone zu ergänzen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.