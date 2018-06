Mainz (ots) - Woche 24/18 Dienstag, 12.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.55 ZDF-History Die Fremden kommen Deutschland 2018



13.30 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017



22.25 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015



23.10 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015



23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017



0.35 heute journal



1.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt



1.50 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien



2.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien



3.20 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa



4.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Amerika



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 24/18 Mittwoch, 13.06.



Bitte Programmänderung beachten:



17.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Der verkaufte Fußball Deutschland 2016



"Weltmeisterschaft der Spione - Russland gegen England" entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )



