Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post nach der jüngsten Gewinnwarnung von 41,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Kerstens senkte laut einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für das operative Ergebnis 2018 in der Brief- und Paketsparte (PeP) kräftig und erwartet erst 2020 wieder eine Erholung. Seine Prognosen für die Logistik-Sparte DHL behielt er zugleich bei./ck/bek Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-06-11/16:18

ISIN: DE0005552004