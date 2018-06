Vor dem Gipfel zwischen Trump und Kim Jong Un halten sich Anleger an der Wall Street zurück. Die Leitindizes starten kaum verändert in die Woche.

Am Tag vor dem historischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un halten sich Anleger mit größeren Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Montag kaum vom Fleck. Der Streit beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7) am Wochenende spielte dagegen nur eine untergeordnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...