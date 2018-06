Krefeld (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief": Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe. Der Spezialist für "sehende Maschinen" setze seinen Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2017/18 unbeirrt fort. Sowohl Umsatz als auch EBIT seien um 10% auf 64,7 bzw. 12,9 Mio. Euro vorangekommen. Dabei hätten die . [mehr] RBC Capital Markets Micron Technology-Aktie: keine Panik wegen iPhone-Berichten! - Aktienanalyse BoiseToronto (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Amit Daryanani von RBC Capital Markets: Laut einer Aktienanalyse äußert Amit Daryanani, Analyst von RBC Capital Markets, weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU). Berichten zufolge habe Apple Inc. die Zulieferer auf eine 20%ige Kürzung bei der Lieferung von iPhone-Komponenten hingewiesen. [mehr] LBBW Deutsche Post-Aktie: Guidance für 2018 deutlich reduziert, für 2020 aber bestätigt - Neues Kursziel - Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Per-Ola Hellgren von der LBBW: Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) von 38 auf 32 EUR. Deutsche Post senke Guidance: Laut der Deutschen Post seien die Kosten im Paketgeschäft stark gestiegen. Gleichzeitig gehe bei stabilen Briefpreisen und ein. [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey Frühe DAX-Gewinne zusammengeschmolzen G7-Eklat und Nordkorea-Gipfel: Anleger bleiben besonnen - Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion - Die Anleger haben heute bereits an den wichtigsten Börsen Asiens ihren wahrscheinlichen Unmut über das turbulente G7-Treffen schnell abgeschüttelt. Viele Handelsplätze der Region beendeten den Tag mit moderaten Gewinnen. Vor dem für Dienstag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur ging es auch der Börse im südkoreanischen Seoul aufwärts. Die Festlandbörsen in China schlossen sich hingegen dem allgemein freundlicheren Trend nicht an. Trump hatte nach dem G7-Gipfel für einen beispie. [mehr] Björn Junker Sibanye-Stillwater für M&A Deal des Jahres ausgezeichnet Der Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater (NYSE: SBGL) ist für seine 2,2 Milliarden teure Akquise von Stillwater im Jahr 2017 mit dem Preis für "Global Resources and Commodities Mergers & Acquisitions Deal of the Year" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Anwesenheit von Sibanye CEO Neal Froneman im Rahmen der jährlichen M&A Atlas Awards Gala in New York statt. Die Platin-Palladium Mine Stillwater in Montana trägt aktuell 60 Prozent zum bereinigten Ergebnis der Sibanye-Gruppe bei.Auch wenn man dieser Art von glamourösen Auszeichnungen kritisch gegenüberstehen mag, so setzt sie doch ein Ausrufezeichen hinter das Potenzial des Stillwater Komplexes als solchen und sollte über kurz oder lang das In. [mehr] EUR/JPY: Wende am Widerstand Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) befindet sich trotz einer in den letzten zwei Wochen erlebten Erholung in einer übergeordnet seit Anfang Februar fallenden Tendenz. Mit dem Anstieg kamen die Notierungen am Widerstand an, an dem eine erneute Richtungsänderung möglich scheint. Fundamental: Zuletzt wurde der Japanische Yen wegen der politischen Unsicherheiten als sicherer Hafen gesucht. Von diesen gab es zuletzt genug, nicht zuletzt der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU auf der einen und China auf der anderen Seite. Im Wochenverlauf stehen auch zwei wichtige Notenbank-Sitzungen an. Bei der EZB-Sitzung ist vor allem interes. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

