Anmoderationsvorschlag: Hetze und Diskriminierung in sozialen Netzwerken scheinen zuzunehmen. "Hater" und "Trolle" gehen wohl auch mitunter organisiert auf einzelne Personen oder Gruppen los - zum Teil aus Spaß am Hass, zum Teil, um politische Meinungen gezielt zu verbreiten. Dass es aber auch ohne Hass im Netz geht, zeigen gerade 21 erfolgreiche, junge Videoproduzenten. Sie haben sich im Rahmen der YouTube-Initiative "NichtEgal" zusammengeschlossen und rufen in ihren Clips sowie in bundesweit 60 geplanten Schülerworkshops - für die sich Schulen übrigens noch bis 20. Juli bewerben können - zu einem respektvollen, fairen und offenen Umgang miteinander auf. Mathias Pillasch berichtet.



Musik: "Nicht egal" von MaximNoise



Sprecher: Ziel der "NichtEgal"-Initiative ist es, für mehr Respekt und eine offene Debattenkultur sowohl im Netz als auch offline zu sorgen. Dafür hat Philipp Buchholtz von der Medienbildungsagentur medienblau extra Workshops für Schüler der 9. und 10. Klassen entwickelt:



O-Ton 1 (Philipp Buchholtz, 22 Sek.): "Die Themen sind hier vor allen Dingen Meinungsäußerung, Respekt und Toleranz im Netz. Und ihr Wissen geben dann die Jugendlichen als Mentoren an Mitschüler der 7. und 8. Klassen in Workshops weiter. Und dieses Peer-to-Peer-Konzept - also Jugendliche coachen Jugendliche - funktioniert sehr gut. Uns ist aber auch wichtig, die Lehrer inhaltlich mitzunehmen. Es gibt umfangreiche Materialien und Online-Kurse für die Lehrer."



Sprecher: Die Workshops finden im Herbst an bundesweit 60 Schulen statt - zusammen mit bekannten YouTube-Stars wie zum Beispiel Lisa Sophie Laurent, NiksDa und Diana zur Löwen:



O-Ton 2 (YouTuber, 20 Sek.) (OT1) "Ich bin dabei, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern immer noch total viel, ja, Bedarf da ist, über diese Themen mehr zu erfahren." (OT2) "Jeder hat irgendwo eine Verantwortung und dementsprechend finde ich gerade 'NichtEgal' so super wichtig." (OT3) "Mir ist Hass im Netz nicht egal und ich finde es ganz wichtig, dass man so ein bisschen den Jugendlichen) zeigen kann, dass das Internet nicht nur böse ist."



Sprecher: Damit das klappt, wird in den Workshops auch extra sehr praktisch gearbeitet, sagt Philipp Buchholtz:



O-Ton 3 (Philipp Buchholtz, 28 Sek) "Also zuerst nehmen die Schüler aktuelle Beispiele aus dem Netz unter die Lupe. Und hier diskutieren sie, welche Meinung vertreten wird und in welcher Form dies geschieht. Und ein Highlight der Workshops ist dann die Produktion eigener Videos zum Thema Respekt und Toleranz. In dieser Phase, da schreiben sie selber Skripte und setzen diese kreativ um. Und dann überlegen sich die Jugendlichen, ob sie die Ergebnisse ins Netz stellen wollen oder auch nicht. Welche Reaktionen können sie dort erwarten? Und so lernen die Jugendlichen, sich kritisch zu hinterfragen, wie sie sich im Netz bewegen."



Musik: "Nicht egal" von MaximNoise



Abmoderationsvorschlag: MaximNoise war das mit "Nicht egal". Den Song hat er extra für die "NichtEgal"-Initiative geschrieben. Mehr über die und die YouTube-Stars, die zu mehr Respekt und einer offenen Debattenkultur im Netz aufrufen, finden Sie unter nichtegal.withyoutube.com. Und wenn Sie sich für die Schülerworkshops bewerben wollen, dann können Sie das noch bis zum 20. Juli direkt auf medienblau.de.



