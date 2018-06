Der Fiskus will am Immobilienboom mitverdienen. Auch beim Verkauf selbst bewohnter Wohnungen fordert er wegen beruflich genutzter Arbeitszimmer Spekulationsteuer. Zu Recht?

Zehn Jahre kräftig steigender Immobilienpreise in vielen deutschen Städten lassen manchen Immobilieneigentümer über einen gewinnträchtigen Verkauf nachdenken. Dabei sollten Eigentümer sich nicht nur vor Zahlungsproblemen des Käufers schützen, sondern auch über drohende Steuern informieren.

Die Grundregel lautet: Verkaufen Eigentümer eine Immobilie über zehn Jahre nach dem Kauf, bleibt ihr eventueller Gewinn steuerfrei. Wird die Immobilie nach kürzerer Haltedauer verkauft, kann Steuer anfallen. Steuerfrei bleibt der Gewinn in diesem Fall nur, wenn die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden ist - entweder durchgängig, also von der Anschaffung oder Fertigstellung bis zum Verkauf, oder zumindest im Verkaufsjahr und in den beiden Jahren vorher.

Trotz dieser klaren Regeln kann es böse Überraschungen geben. Das musste ein Ehepaar aus Köln erleben, er Lehrer, sie Journalistin. Das Paar verkaufte zwei Wohnungen im gleichen Haus für je 480.000 Euro. Die eine Wohnung hatten sie erst kurze Zeit vorher für 365.000 Euro günstig gekauft und nicht selbst bewohnt. Hier war der Gewinn logischerweise steuerpflichtig.

Die andere Wohnung hatten sie schon neun Jahre vorher für damals 235.000 Euro gekauft und stets selbst bewohnt. Die Zehn-Jahres-Frist war bei dieser Wohnung also auch noch nicht abgelaufen. Da das Paar ...

