BERLIN (Dow Jones)--Die von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgeschlagene Verschärfung der CO2-Vorgaben für Autos stößt auf Widerstand beim Koalitionspartner. Der wirtschaftspolitische Sprecher von CDU und CSU im Bundestag, Joachim Pfeiffer, warnte vor einem schwerwiegenden Fehler. Schulze will den Ausstoß an Kohlendioxid bei Autos und leichten Nutzfahrzeugen um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2021 zu reduzieren. Sie sollen damit deutlich weniger Sprit verbrauchen, sofern sie nicht sowieso Elektro-Wagen sind. "Die 50 Prozent sind sachlich absurd", kritisierte Pfeiffer. Bei diesem Vorschlag sei Gefahr in Verzug.

Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt den Vorstoß seiner Kabinettskollegin vehement ab. "Die Vernichtung einer europäischen Leitindustrie mache ich nicht mit", sagte Scheuer dem Nachrichtenmagazin "Spiegel".

Der CSU-Politiker und Schulze liegen bei der Aufarbeitung des Diesel-Skandals ebenfalls über Kreuz. Während die SPD-Ministerin für eine stufenweise Nachrüstung älterer Diesel mit Harnstoff-Katalysatoren plädiert, hält Scheuer diese für Geldverschwendung in Milliardenhöhe.

June 11, 2018 10:05 ET (14:05 GMT)

