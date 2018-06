Die CDU hat skeptisch auf Überlegungen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) reagiert, Flüchtlinge direkt an der Grenze zurückzuweisen, falls sie schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. "Wir sind der festen Überzeugung, dass dies durch nationale Alleingänge nicht gelöst werden kann", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin nach Gremiensitzungen ihrer Partei mit Blick auf den sogenannten Masterplan von Seehofer zur Asylpolitik.

Dass Seehofer die für diesen Dienstag geplante Vorstellung des Konzepts verschiebt, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt.

Kramp-Karrenbauer betonte, es sei ein gemeinsames europäisches Vorgehen nötig. "Wie die CSU das für sich beurteilen wird, das muss sie entscheiden. Und dann werden wir sehen, was der Masterplan enthalten wird." Den CDU-Gremien habe Seehofers Konzept noch nicht vorgelegen, sagte Kramp-Karrenbauer.

Sie wies darauf hin, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag mit dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz über die neuen Ideen sprechen will. Dazu gehörten zum Beispiel ein System der flexiblen Solidarität, eine echte europäische Grenzschutzpolizei und ein gemeinsames Asylsystem in Europa. Es bestehe eine gute Chance, dass gerade jetzt, da Österreich die EU-Ratspräsidentschaft übernehme, entscheidende Schritte auf diesem Weg möglich seien. Merkel habe bereits mit Kurz telefoniert./rm/DP/edh

