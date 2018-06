Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen schmelzen die Kursgewinne am Nachmittag wieder. Gedrückt von Verlusten bei Automobilaktien steht der DAX nun bei 12.791 Punkten 0,2 Prozent im Plus. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt noch knapp 0,6 Prozent, gestützt von kräftigen Gewinnen der Mailänder Börse, deren Leitindex FTSE-MIB um 2,3 Prozent steigt.

Händler verweisen auf das Bekenntnis des italienischen Finanzministers Giovanni Tria zur Eurozone und zum Schuldenabbau. Tria kündigte an, im September neue Wirtschaftsprognosen und auch neue Ziele der Regierung vorzustellen. Die bisherigen Ziele zur Absenkung der Schulden in den Jahren 2018 und 2019 sollten erfüllt werden. Daraufhin geht es mit den Risikoaufschlägen der italienischen Anleihen deutlich nach unten. Während die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen um 26 Basispunkte auf 2,87 Prozent zurückgeht, zieht die Rendite der Bundesanleihen deutlich an.

Größte Profiteure der Entwicklung sind die Bankenwerte. Ihr Index in der europäischen Stoxx-Welt gewinnt 1,0 Prozent. Intesa Sanpaolo steigen um 4,9 Prozent und Unicredit um 5,2 Prozent. Commerzbank stehen mit einem Plus von 1,6 Prozent ebenfalls weit oben. Einerseits soll die Bank hohe Bestände an italienischen Anleihen halten, andererseits hat Cerberus den Anteil laut Händlern auf über 5 Prozent aufgestockt. Zudem hat die HSBC die Aktie auf die Kaufliste genommen.

DAX weiter in der Seitwärts-Spanne

Unter charttechnischen Aspekten setzt sich die Seitwärtstendenz zwischen gut 12.500 und gut 12.900 Punkten im DAX fort. Einige Marktteilnehmer rechnen nicht mit einem Ausbruch. Denn neben dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un rücken bereits die Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Blick.

Eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten am Mittwoch durch die Fed ist sehr wahrscheinlich und dürfte weitgehend eingepreist sein. Spannender wird die Sitzung der EZB am Donnerstag. Diese könnte den Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm (QE) bekannt geben. Dieses läuft nach den bisherigen Plänen noch bis September, die EZB kauft monatlich Wertpapiere für 30 Milliarden Euro. Mit dem erwarteten Ausstieg rückt der Scheitelpunkt in der globalen Liquidität näher. Die US-Notenbank verkürzt ihre Bilanz seit dem vergangenen Jahr.

Nach Daimler auch BMW und VW unter Druck

Auf den DAX drücken die Autoaktien, deren Branchenindex 1,1 Prozent verliert. Händler verweisen auf die Mischung aus der Furcht vor US-Zöllen und den Dieselskandal. Daimler fallen um 2,2 Prozent. Hier drücken neue Berichte um Abschalteinrichtungen in Diesel-Motoren auf die Stimmung. BMW geben 1,3 Prozent ab. Und auch VW sind ins Minus gerutscht und fallen um 0,8 Prozent, hier leidet die Stimmung unter anderem unter den Ermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselskandal.

Nach der Gewinnwarnung der Deutschen Post am Freitag hagelt es Kurszielsenkungen durch die Analysten, die Aktie verliert weitere 3,4 Prozent. Zudem hat HSBC die Aktien von der Kaufliste gestrichen. Und Morgan Stanley hat die Aktien der Deutschen Börse auf "Untergewichten" zurückgenommen. Sie geben um 1,8 Prozent nach.

Technologie-Aktien stark - Dialog will Apple-Abhängigkeit verringern

Weiterhin stark im Markt liegen Technologie-Aktien, SAP steigen um 0,6 Prozent auf 101,02 Euro, damit liegen sie erstmals über 101 Euro. Im TecDAX setzen Wirecard mit 1,4 Prozent Plus und besonders Isra Vision mit einem Anstieg um 7,1 Prozent ihre Rekordjagden fort. Compugroup erholen sich um 4,6 Prozent auf 44,22 Euro, nachdem die Deutsche Bank die Aktie mit einem nur geringfügig auf 60 Euro gesenkten Kursziel weiter zum Kauf empfohlen hat.

Dialog Semiconductor gewinnen 1,8 Prozent. Die Pläne zur Übernahme des US-Unternehmens Synaptics stoßen im Handel auf ein grundsätzlich positives Echo. Die hohe Abhängigkeit vom mit Abstand wichtigsten Kunden Apple und die Absicht des US-Konzerns, sich von Zulieferern zunehmend unabhängig zu machen, stellen für Dialog eine schwerwiegende Bedrohung dar. Allerdings fehlten Details, um eine Synaptics-Transaktion wirklich einschätzen zu können, heißt es. Der TecDAX selbst steigt um 1,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.466,25 0,55 18,95 -1,08 Stoxx-50 3.071,78 0,45 13,81 -3,34 DAX 12.791,40 0,19 24,85 -0,98 MDAX 26.715,72 0,20 53,37 1,97 TecDAX 2.842,88 1,35 37,78 12,41 SDAX 12.640,22 0,33 41,88 6,34 FTSE 7.722,56 0,54 41,49 -0,09 CAC 5.462,81 0,23 12,60 2,83 Bund-Future 159,71 -0,60 0,31 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17.16 % YTD EUR/USD 1,1807 +0,27% 1,1804 1,1764 -1,7% EUR/JPY 129,77 +0,77% 129,59 128,76 -4,1% EUR/CHF 1,1629 +0,30% 1,1635 1,1601 -0,7% EUR/GBP 0,8821 +0,45% 0,8798 1,1398 -0,8% USD/JPY 109,91 +0,53% 109,82 109,44 -2,4% GBP/USD 1,3387 -0,17% 1,3415 1,3409 -0,9% Bitcoin BTC/USD 6.785,50 +0,1% 6.790,83 7.585,51 -50,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,54 65,74 -0,3% -0,20 +9,7% Brent/ICE 75,81 76,46 -0,9% -0,65 +16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,99 1.299,37 +0,0% +0,62 -0,2% Silber (Spot) 16,91 16,79 +0,7% +0,12 -0,2% Platin (Spot) 907,75 906,40 +0,1% +1,35 -2,3% Kupfer-Future 3,28 3,30 -0,7% -0,02 -1,5% ===

