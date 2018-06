Der G7-Gipfel am Wochenende in Kanada lieferte einmal mehr den Beweis, dass politische Börsen "kurze Beine" haben. Zudem macht es in Zeiten von Donald Trump offensichtlich ohnehin keinen Sinn, Verträge anzustreben, da dieser solche schnell mal per Twitter auch wieder aufkündigt. Sei es drum, für die Märkte sind andere Faktoren ohnehin wichtiger als "politisches Kabarett". So zeigt die Entwicklung in China, dass sich das Land immer mehr von der "Werkbank der Welt" zu einem starken Binnenmarkt entwickelt, ...

