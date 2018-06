Mapp Cloud mit CDP ist ab sofort die einzige für globale Vermarkter entwickelte, vereinheitlichte Plattform für Daten- und Marketingautomatisierung



San Diego (ots/PRNewswire) - Mapp Digital, der größte private globale Technologieanbieter für Marketingsoftware, gab heute seinen Eintritt in den Markt der Verbraucherdaten-Plattformen bekannt. Kombiniert mit der branchenführenden Software von Mapp, Mapp Cloud, stellt diese Innovation für Vermarkter einen einzigartigen Vorteil dar, mit dem Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt werden können.



Mapp Cloud umfasst drei verschiedene Produkte, Mapp Acquire, Engage und Intelligence, und wird jetzt durch eine branchenführende Plattform für First-Party-Daten namens Mapp CDP betrieben. Das Technik-Team von Mapp erfüllt mit seinem First-Party-Datensatz erfolgreich die CDP-Anforderungen und Vermarkter können nun die Mapp-Softwaretools gemeinsam mit wirklich umsetzbaren Daten nutzen.



Dank der Einführung dieser Innovation im Jahr 2018 können Mapp-Kunden nun mithilfe von Mapp CDP und Mapp Cloud unterschiedliche Kundendaten vereinheitlichen und ihre Marketing-Umsetzung drastisch verbessern. Dieser einzigartige Marktvorteil wird Mapp-Kunden die Möglichkeit geben, Kundenbindung in Echtzeit und sinnvoll über alle Marketing-Kanäle hinweg zu erreichen.



"Die herkömmlichen CDP-Methoden von heute erfordern externe Verbindungen zur Datenerfassung und in weiterer Folge Verbindungen zu Plattformen zur Marketingautomatisierung, um die Daten dann praktisch verwerten zu können", sagte Steve Warren, CEO von Mapp Digital. "Mapp Cloud mit CDP eliminiert diesen Schritt, indem die richtigen Kampagnen-Tools direkt mit unserem First-Party-Datenspeicher verknüpft werden. Dadurch steht unseren Kunden ab sofort ein "3-in-1"-Marketingtool zur Verfügung, das weniger kompliziert ist und keine kostspielige Integration erfordert."



Im vergangenen Jahr ist Mapp konsequent auf die Frage eingegangen, wie man die Bereiche der Werbetechnologie bzw. die Online-Kundengewinnung mit ausgefeilten Marketingautomatisierungs-Tools, die auf bestehende Kunden ausgerichtet sind, einfach kombinieren kann. Die Mapp Cloud erzielt höhere Konversionsraten bei einer gleichzeitigen Kosteneinsparung aufgrund des Einsatzes von Online-Marketing.



"Die Arbeit, die unser Technologie-Team im Zusammenhang mit unserer neuen CDP geleistet hat, ist wegweisend für Vermarkter", sagte Juhan Lee, CTO von Mapp Digital. "Seit Jahren wird von skalierbarem, datengesteuertem Marketing gesprochen, und jetzt kann Mapp seinen Kunden genau jene Datenplattform und Tools geben, die sie tatsächlich brauchen, um diese Mission auszuführen."



Mapp Cloud mit CDP wird Mapp-Kunden ab dem dritten Quartal 2018 zur Verfügung stehen, wobei zusätzliche Funktionen im Verlauf dieses Jahres später hinzugefügt werden.



Informationen zu Mapp Digital



Mapp Digital, ein führendes Marketing-Technologieunternehmen, ist der Anbieter von Mapp Cloud und dazugehörigen Produkten. Die Mapp-Technologie wird von über 3.000 Unternehmen weltweit verwendet und schafft für Vermarkter höhere Konversionsraten bei einer gleichzeitigen Kosteneinsparung im Bereich der Akquise.



Mapp Cloud mit CDP ist die einzige voll integrierte Marketing-Suite für Akquise und Datenbankmarketing im Zielmarkt von Mapp. Vermarkter rund um die Welt, die auf Hochwertigkeit, Rendite und echte Marketingergebnisse setzen, wählen Mapp. Weitere Informationen finden Sie auf www.mapp.com.



