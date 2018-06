Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta034/11.06.2018/16:38) - Die s Wohnbaubank AG beabsichtigt die Spaltung des Bankbetriebs, einschließlich der wirtschaftlichen Position aus den begebenen Wandelschuldverschreibungen, auf die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß Spaltungsgesetz.



Es ist auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen beabsichtigt, den Aufsichtsrat der beteiligten Gesellschaften den Antrag auf Durchführung der Spaltung im zweiten Quartal des Jahres 2018 zur Beschlussfassung vorzulegen, sodass die Spaltung bei positiver Erledigung durch die Hauptversammlung der s Wohnbaubank AG und Vorliegen aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen im vierten Quartal 2018 durchgeführt werden kann.



(Ende)



Aussender: s Wohnbaubank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Thomas Warmuth Tel.: +43 (0) 50100-29157 E-Mail: Thomas.Warmuth@sbausparkasse.co.at Website: www.swohnbaubank.at



ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: Dritter Markt in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1528727880736



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 11, 2018 10:38 ET (14:38 GMT)