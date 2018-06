Zürich (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Bin Wang von der Credit Suisse: Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Bin Wang von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung. Die Analysten der Credit Suisse demonstrieren Zuversicht, dass Geely Automobile Holdings Ltd. bei der Mark. [mehr] Der Aktionär Deutsche Post-Aktie: Vertrauen ins Management schwer beschädigt - Chartbild stimmt eher pessimistisch - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe. Am Freitag habe der Bonner Konzern die Marktteilnehmer mit einer deutlichen Verringerung der Gewinnprognose für das laufende Jahr regelrecht geschockt. Die "Aktie Gelb" sei daraufhin d. [mehr] aktiencheck.de Evotec-Aktie: Leerverkäufer BlueMountain Capital Management setzt Short-Attacke fort - Aktiennews Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlueMountain Capital Management, LLC steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Evotec AG sichtbar: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlueMountain Capital Management, LLC setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) fort. Die Finanzprofis des im Jahr 2003 gegründeten New Yorker Hedgefonds BlueMountain Capital Management, LLC haben . [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller DAX tanzt weiter auf der Klippe! Der DAX kam heute bisher nicht wirklich über die genannte wichtige Marke von 12.850 Punkten hinaus. Ein Angriff auf diesen Bereich wurde von den Bären abgewehrt, der DAX gab daraufhin kräftig ab und notiert wieder unter 12.800 Punkten. Nach unten würde sich die Lage unter 12.750 und vor allem 12.700 Punkten deutlich eintrüben. Unter 12.750 Punkten droht direkt ein Rücklauf bis 12.600/12.580 Punkte. Nach oben sollte der DAX heute bei neuer Stärke nicht mehr über 12.860 Punkte ansteigen können. Fazit: DAX unter 12.750 kurzfristig und 13.000 Punkten langfristig schwach, mit möglichen weiteren . [mehr] Cornelia Frey Frühe DAX-Gewinne zusammengeschmolzen G7-Eklat und Nordkorea-Gipfel: Anleger bleiben besonnen - Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion - Die Anleger haben heute bereits an den wichtigsten Börsen Asiens ihren wahrscheinlichen Unmut über das turbulente G7-Treffen schnell abgeschüttelt. Viele Handelsplätze der Region beendeten den Tag mit moderaten Gewinnen. Vor dem für Dienstag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur ging es auch der Börse im südkoreanischen Seoul aufwärts. Die Festlandbörsen in China schlossen sich hingegen dem allgemein freundlicheren Trend nicht an. Trump hatte nach dem G7-Gipfel für einen beispie. [mehr] Sibanye-Stillwater für M&A Deal des Jahres ausgezeichnet Der Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater (NYSE: SBGL) ist für seine 2,2 Milliarden teure Akquise von Stillwater im Jahr 2017 mit dem Preis für "Global Resources and Commodities Mergers & Acquisitions Deal of the Year" ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Anwesenheit von Sibanye CEO Neal Froneman im Rahmen der jährlichen M&A Atlas Awards Gala in New York statt. Die Platin-Palladium Mine Stillwater in Montana trägt aktuell 60 Prozent zum bereinigten Ergebnis der Sibanye-Gruppe bei.Auch wenn man dieser Art von glamourösen Auszeichnungen kritisch gegenüberstehen mag, so setzt sie doch ein Ausrufezeichen hinter das Potenzial des Stillwater Komplexes als solchen und sollte über kurz oder lang das In. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

