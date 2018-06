Norsk Hydro hat in den vergangenen Wochen starke Aufwärtssignale gesetzt. Der Wert konnte ausgehend von Kursen um die 4,65 Euro von Ende März an bis auf annähernd 6 Euro nach oben klettern. Dabei gab es einige Rücksetzer, die aus Sicht von charttechnischen Analysten jedoch in erster Linie positive Signale sind, da die Aktie damit nicht überhitzt sei. Bei 5,80 Euro ist nun eine charttechnische Obergrenze erreicht, die es zu überwinden gilt. Diese Barriere war in den ersten Monaten des neuen Jahres ... (Moritz von Betzenstein)

