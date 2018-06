Fidelity war einer der Pioniere der Einführung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien. Es wird berichtet, dass das Unternehmen im Jahr 2017 sogar in Bitcoine (BTC) und Ether (ETH) Mining engagiert hat und erlaubt den Mitarbeitern, Mittagessen in der Cafeteria des Unternehmens mit Kryptowährung zu bezahlen. Laut Business Insider versucht das Unternehmen zu einem Preis von 2,4 Billionen US-Dollar seine Präsenz in der Kryptowährung zu erhöhen. Die Arbeit von Fidelity auf dem Gebiet der Kryptowährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...