Saubere Energie liegt im Trend: Photovoltaikanlagen punkten hier nicht nur durch die Art der Stromgewinnung, sondern auch in Hinblick auf die extrem lange Lebensdauer der Technik. Deren Module arbeiten mindestens 25 Jahre. Hier ergeben sich lohnende Geschäftsfelder für Fachbetriebe. Die Anlagen müssen fortwährend gewartet werden, um die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit über die lange Lebensdauer auch zu gewährleisten. Zudem verlangt der permanente Witterungseinfluss den sensiblen PV-Modulen einiges ab. »Damit die Anlagen lange effektiv arbeiten, ist eine kontinuierliche Kontrolle unerlässlich«, erklärt BZE-Fachreferentin Stephanie Wittern (Bild).

Vieles können die Betreiber zwar schon selbst erkennen, wie zum Beispiel oberflächliche Verschmutzungen, aber an einer regelmäßigen Kontrolle führt nichts vorbei. »Spätestens wenn die Paneele anfangen warm zu werden, sollte ein Fachbetrieb mit der Überprüfung beauftragt werden«, so die Expertin. Daher schließen zunehmend Betreiber von PV-Anlagen Wartungsverträge mit Fachbetrieben ab. Der »E-Check PV« steht als sicheres Gütezeichen für Qualität, ist vom ZVEH zertifiziert und wird durchgehend aktualisiert. »In den letzten Jahren wurden viele Erfahrungen mit bestehenden Anlagen gesammelt, die nun stetig in die Vorschriften und technische Betreiber-Konzepte einfließen«, erklärt Stephanie Wittern. »Eine konstante Weiterbildung ist daher unerlässlich, um die Kunden rechtssicher betreuen zu können.«

Regelmäßige Überprüfung ist Pflicht

Unumgänglich ist die kontinuierliche Überprüfung von Photovoltaikanlagen bereits für das Gewerbe, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Zukünftig sollen auch private Haushalte nachziehen und sich durch den E-Check PV die Sicherheit und die Funktionalität ihrer Anlagen bestätigen lassen.

Das E-Handwerk kann sich freuen: In den vergangenen Jahren ist die in Deutschland neu installierte Solarstromleistung im vierstelligen MW-Bereich stark gewachsen. Verständlich, denn die Vorteile einer stetigen Wartung und Überprüfung der PV-Anlagen liegen klar auf der Hand

