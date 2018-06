Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Für die Enigma Software Group ("ESG") war es eine Ehre, zu erfahren, dass AppEsteem dem Programm RegHunter von ESG seine weithin anerkannte App-Zertifizierung verliehen hat. AppEsteems Zertifizierungsverfahren beinhaltete eine strenge technische Überprüfung auf mehreren Ebenen von RegHunter nach mehr als 100 verschiedenen Kriterien, um die Anwendung zu beurteilen und die Rechte von Konsumenten und Nutzern zu schützen. Der vollständige Bericht steht hier zur Verfügung: https://customer.appesteem.com/certified?vendor=ENIGM.



Ryan Gerding, der Sprecher von ESG, sagte über die Zertifizierung: "Die AppEsteem-Zertifizierung steht im perfekten Einklang mit dem Lob, das wir von Kunden aus aller Welt im Laufe der Jahre bekommen haben. Zusätzlich wurde RegHunter als ein Trusted Download Program von TRUSTe (http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&sof twareProgramId=560&sealid=112) zertifiziert, einem unabhängigen Software-Zertifizierungsunternehmen."



AppEsteem ist ein Unternehmen zur Softwarebewertung und setzt sich dafür ein, Softwareprogramme zu bewerten und zu analysieren, um den Konsumenten und Nutzern technische Informationen und Expertenbeurteilungen über die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Anwendungen bereitzustellen. Die von ESG konzipierte und entwickelte Anwendung RegHunter (https://www.enigmasoftware.com/products/reghunter/) ist äußerst erfolgreich und wird von Konsumenten weltweit zur PC-Wartung und für eine verbesserte Leistung genutzt. Sie bietet ein breites Spektrum von Funktionen, darunter einen Dateischredder für die sichere und dauerhafte Löschung von Dateien, die Ermittlung und Identifizierung von alten ungenutzten oder beschädigten Registry-Einträgen, ein Werkzeug zur Defragmentierung der Festplatte und einen erweiterten Scanner, der unnötigerweise duplizierte Dateien lokalisiert und den Nutzern die Freigabe von Speicherplatz ermöglicht.



Informationen zur Enigma Software Group USA, LLC



Enigma Software Group USA, LLC ist ein privat geführter, internationaler Systemintegrator und Entwickler von PC-Sicherheitssoftware mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Das Unternehmen ist Spezialist für die Entwicklung von Sicherheitssoftware für PC, Online-Sicherheitsanalysen, adaptive Risikoeinschätzungen und Erkennung von Sicherheitsrisiken für PCs sowie für die Problembehebung bei Malware-Angriffen für seine Millionen von Abonnenten weltweit. ESG hat sich vorrangig mit seinem Anti-Malware-Softwareprodukt und -dienst SpyHunter 4 (https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/) und mit seinem PC-Optimierungsprogramm RegHunter einen Namen gemacht. SpyHunter 4 konnte wiederholt Spitzenbewertungen in Vergleichstests von unabhängigen Testlaboren erreichen, unter anderem von AV-Comparatives (https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2017/06/avc_sp_sp yhunter_201704_en.pdf) und AV-TEST (https://www.av-test.org/fileadmin /pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017. pdf). SpyHunter 4 ist ebenfalls durch OPSWAT (https://www.opswat.com/ partners/technology-partners/enigma-software-group) und TRUSTe (http: //clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=56 0&sealid=112) zertifiziert worden.



Verbinden Sie sich mit ESG auf Twitter (https://twitter.com/enigmasoftware) | Facebook (https://www.facebook.com/enigmasoftware) | Google+ (https://plus.google.com/115698225438925866449) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/enigma-software-group-usa-llc) | YouTube (https://www.youtube.com/user/Enigmasoftware)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/452052/Enigma_Software_Logo.jpg



OTS: Enigma Software Group USA, LLC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122817 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122817.rss2



Pressekontakt: Alec Malaspina info@enigmasoftware.com +1-888-360-0646