Timeless Homes GmbH: TIMELESS kündigt ICO im zweiten Halbjahr an DGAP-Ad-hoc: Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Börsengang Timeless Homes GmbH: TIMELESS kündigt ICO im zweiten Halbjahr an 11.06.2018 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TIMELESS kündigt ICO im zweiten Halbjahr an - Initial Coin Offering (ICO) am Finanzplatz Schweiz - Geschäftsführung wird erweitert - Konditionen der Anleihen der Timeless Homes GmbH und der Timeless Hideaways GmbH bleiben unverändert München, Zürich 11. Juni 2017 - Die Geschäftsführung der Timeless Luxury Group (Timeless) hat beschlossen, im zweiten Halbjahr 2018 einen ICO (Initial Coin Offering) in der Schweiz durchzuführen. Durch den ICO soll die Eigenkapitalbasis der Timeless Luxury Group gestärkt werden. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat in ihrer "Wegleitung zu ICOs" vom 16. Februar 2018 die Voraussetzungen für einen ICO definiert und damit Rechtssicherheit geschaffen. Da somit die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen ICO in der Schweiz ausgezeichnet sind, hat sich Timeless dazu entschlossen, den geplanten ICO am Finanzplatz Schweiz durchzuführen. Im Rahmen des virtuellen Börsenganges werden gemäß der von der FINMA publizierten Definition "Anlage-Token" (oder auch "Security Token") auf Basis der Blockchain-Technologie ausgegeben. Die Investoren werden direkt am Unternehmenserfolg beteiligt, weshalb die Token somit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Funktion wie eine Aktie zu werten sind. Bei der Umsetzung des ICOs wird Timeless von einer renommierten, internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zahlreichen erfahrenen Kapitalmarktexperten begleitet. Neben CEO Michael Gössl wird außerdem die Geschäftsführung von Timeless erweitert. Zukünftig ist Prof. Dr. Arnold Weissman als CFO für die Unternehmensfinanzierung zuständig. Für die technische Umsetzung des ICO ist Jürgen Geisler, der über langjährige Erfahrung im Bereich Software verfügt, verantwortlich. Die Bedingungen für die begebenen Unternehmensanleihen der Timeless Homes GmbH und der Timeless Hideaways GmbH bleiben durch den geplanten ICO selbstverständlich unverändert. Über die TIMELESS LUXURY GROUP: Die TIMELESS LUXURY GROUP besteht aus mehreren Gesellschaften: Timeless Hideaways GmbH: Timeless Hideaways ist Anbieter exklusiver Luxusvillen und Luxuschalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Projektentwicklung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf erfolgen aus einer Hand. Dabei arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten, Designern sowie Partnern aus der Immobilienbranche zusammen. Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Timeless Properties GmbH Timeless Properties betreibt die beiden Luxus-Ferienvillen TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser und TIMELESS HIDEAWAY Zell am See. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS. Mit der TIMELESS SELECTION, einer Auswahl edler Spirituosen, Zigarren und Weine, ist TIMELESS offizieller Partner der legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Die Property Ventures GmbH, Köln, hält 26% an der Timeless Properties GmbH. Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de 11.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Timeless Homes GmbH Maximilianstraße 13 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 458 353 51 E-Mail: info@timeless-luxury.com Internet: www.timeless-homes.com ISIN: DE000A1R09H8 WKN: A1R09H Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694323 11.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1R09H8

AXC0243 2018-06-11/17:30