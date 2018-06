Luxoft Holding, Inc. (NYSE: LXFT), ein weltweit tätiger IT-Dienstleister, und Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), ein Softwareunternehmen zur Unterstützung des Kundenengagements bei weltweit führenden Unternehmen, kooperieren bei der Schaffung einer cloudbasierten durchgängigen Mobilitätsservices-Plattform für Automobilhersteller.

Die Mobilitätsservices-Plattform für Automobilhersteller wird den Schwerpunkt der Softwareverwendung zur Änderung des Benutzererlebnisses im Auto auf die Schaffung eines ganzheitlichen Kundenerlebnisses verlagern, das jeden Kundenkontaktpunkt, angefangen bei der gemeinsamen Nutzung von Diensten bis hin zu Benutzererlebnis-Plattformen, abdeckt. Der Wandel, der von Car-as-a-Service-Unternehmen wie Uber und Lyft vorangetrieben wird, verändert die Sichtweise der Verbraucher auf die Mobilität indem Komfort höher bewertet wird als Eigentum.

"Autohersteller haben inzwischen die Möglichkeit, die Kontrolle über die gesamte Kundenreise zu übernehmen", sagte Mikael Söderberg, Senior Technical Director von Luxoft Automotive. "Diese Plattform dient als Vorlage zur Beherrschung des Kundenerlebnisses, indem sie ihre Kundendaten optimaler nutzen. Durch die Ausrichtung ihrer Software können Autohersteller die Interaktion der Menschen mit ihrer Marke vom Zeitpunkt des Kaufs an mitprägen."

"Diese Plattform wird einfache, prägnante, konsistente, zeitnahe und kontextbezogene Kundenmobilitätsdienste nahtlos über alle Kanäle anbieten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs. Diese einzigartige Benutzererlebnis-Plattform ist die Grundlage für ein nahtloses durchgängiges Engagement der Customer-Journeys im Bereich der Mobilität", erklärte Thomas Richter, Industry Principal bei Pegasystems.

Zur Steigerung des Benutzererlebnisses bauen Luxoft und Pega eine zukunftssichere Mobilitätsservices-Plattform auf, die Funktionen wie Fahrermanagement, Servicemanagement, prädiktive Diagnose, mobile Kommunikation und Mobilitätsdienste einbinden kann. Die Plattform kann in andere Cloud-Plattformen wie Alexa, AWS oder Google Home integriert werden und bietet die Möglichkeit, das angebundene Fahrzeug zu personalisieren, indem Eigenschaften wie Navigationsoptionen, bevorzugte Fahrereinstellungen und Points of Interest (interessante Orte) mit dem individuellen Profil eines Benutzers verknüpft werden.

Die Lösung basiert auf der branchenführenden Anwendungsentwicklungsplattform Pega Platform und sie wird in die digitale Cockpitsoftware PELUX Qt Automotive von Luxoft, einer auf Linux basierenden quelloffenen Plattform, integriert. Luxoft wird als strategischer Implementierungspartner im Automobilsektor tätig sein und die Entwicklung der Software leiten.

Diese noch in der Entwicklung befindliche Lösung ermöglicht es Originalherstellern, neue Eigenschaften schnell in Fahrzeuge zu integrieren, ohne ganz von vorn beginnen zu müssen, und wird bereits in Zusammenarbeit mit großen Automobilherstellern erarbeitet. Da es sich bei dieser Lösung um eine offene Plattform handelt, kann sie zur Ergänzung neuer Funktionen zudem künftige Technologiepartner einbinden.

Als Pega-Partner verfügt Luxoft über fundierte Pega-Expertise und einschlägige Praxis, um den Kunden in Europa, dem APAC-Raum und den USA über die Onshore- und Nearshore-Zentren erstklassige Lösungen bieten zu können. Luxoft wird mithilfe dieser Lieferressourcen rasch Lösungen für Automobilunternehmen in diesen Regionen bereitstellen.

Über Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT) ist ein weltweiter IT-Dienstleister für innovative Technologielösungen, die Kunden in multinationalen Unternehmen messbare Geschäftsergebnisse liefern. Sein Angebot umfasst strategische Beratung, kundenspezifische Softwareentwicklungsservices und Konzeption digitaler Lösungen. Luxoft bietet Unternehmen seine vielseitige Expertise im Bereich der Finanzdienstleistungen, Automobil- und Kommunikationsindustrie sowie in den Sektoren Gesundheit und Life Sciences, um ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mit seinem Managed-Delivery-Modell, unterstützt durch hoch qualifizierte Mitarbeiter, sorgt das Unternehmen für eine ständige Erneuerung seines Technologieportfolios, um auch die digitalen Herausforderungen von morgen zu meistern.

Luxoft beschäftigt über 12.900 Mitarbeiter in 42 Städten in 21 Ländern auf fünf Kontinenten. Seinen Hauptsitz unterhält das Unternehmen in Zug (Schweiz). Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

